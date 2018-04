Lukas Kiemes und der TSV Achim (links) gingen gegen den TSV Uesen als Favorit auf den Platz. Doch Philip Rattinger (rechts) und Uesen siegten. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Als Sieger des Spieltages in der Fußball-Kreisliga dürfen sich der FC Verden 04 II und der TSV Fischerhude-Quelkhorn betrachten. Verden gewann beim Tabellenführer Rot-Weiß Achim und rückte auf Rang zwei vor, weil der TSV Achim seine Partie verlor. Das Team von Jens Dreyer unterlag in Uesen. Die Elf von der Wümme hatte keine Probleme mit Bierden und gewann deutlich. Im Kampf gegen den Abstieg reichte es für Dauelsen nicht zu einem Punktgewinn, der SVH gewann bei den Blau-Gelben. Thedinghausen und Oyten II trennten sich mit einem Remis.

TSV Thedinghausen - TV Oyten II 3:3 (0:3): Der TSV Thedinghausen wartet weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2018. Gegen Oytens Reserve erwischte die Elf von der Eyter einen katastrophalen Start, lag sie doch nach einer Viertelstunde mit 0:3 zurück. „Zum Glück haben wir uns aber dann gefunden und konnten den Spielstand bis zur Halbzeit noch ausgleichen“, sagte Co-Trainer Jan Steffens. Die Oytener Treffer hatte Henry Garbrecht per Hattrick erzielt (9./10./15.). Als die Gelb-Blauen Garbrecht im Griff hatten und ihrerseits nun auf Torjagd gingen, trugen sich Philipp Neugebauer (19.), Hendrik Günther (20.) und Jannik Blischke (28.) in die Torschützenliste ein. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber das Spiel fest im Griff. Der Siegtreffer wollte aber nicht fallen. Besonders Kevin Boss fehlte das nötige Quäntchen Glück, als er den Ball gegen den Pfosten und die Latte des Oytener Tores donnerte.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Bierden 3:0 (1:0): Keine reelle Chance auf einen Punktgewinn hatten die Bierdener an der Wümme. Die Platzherren dominierten das Geschehen und hatten gefühlte 70 Prozent Ballbesitz, wie Pressesprecher Harald Steege feststellte. Bis zur Pause stand es trotz großer Überlegenheit nur 1:0, das Kilian Grimm nach 35 Minuten markierte. „Im Spiel nach vorn unterliefen uns einfach zu viele leichte Abspielfehler“, sagte Steege. Kurz nach der Halbzeit war die Chance zum 2:0 da. Bei einem Foulelfmeter scheiterte Dennis Klee am Bierdener Torwart Andreas Volkmann, der den unplatzierten Schuss abwehrte (48.). Die Elf von Jens Lellek entschied die Partie aber zehn Minuten später mit dem Treffer zum 2:0 durch Michel Wülbers-Mindermann. Das Tor zum 3:0 ging auf das Konto von Kai Gätjen, der freistehend vor Volkmann traf.

TSV Dauelsen - SV Hönisch 0:2 (0:0): Vor der Pause gab der SVH den Ton in Dauelsen an. Erarbeitete sich eine Reihe hochkarätiger Tormöglichkeiten, die insbesondere Tobias Rolf und Felix Hellwinkel hatten. Patrick Balczerzak im Tor der Gastgeber ließ aber nichts anbrennen und hielt alles, was auf seinen Kasten kam. Nach der Pause bekam Dauelsen ein spielerisches Übergewicht und hatte durch Julian Gürlich die Chance zur Führung, doch Gürlich schob das Leder vorbei. Die Schlüsselszene ereignete sich in der 62. Minute, als Hönisch einen Foulelfmeter erhielt. Der wurde von Max Brümmer zum 0:1 verwandelt. „Wir haben uns von dem Tor erst in der Schlussphase erholt. Dann Alles-oder-Nichts gespielt und prompt das 0:2 kassiert“, sagte TSV-Trainer Ralf Müller. Das 0:2 ging auf das Konto von Rolf, der einen über Moritz Ackermann eingeleiteten Konter erfolgreich abschloss (85.).

TSV Uesen - TSV Achim 3:1 (2:0): Einen herben Dämpfer im Rennen um den Titel bezog Achim im Stadtderby. Das Team von Lars Krooß bot seine wohl beste Saisonleistung und gewann verdient. Schon in der Anfangsphase lief es wie am Schnürchen für die Platzherren, die nach einer Viertelstunde durch die Tore von Bastian Aucamp (8.) und Nils-Thorben Scholz (15.) mit 2:0 führten. In der Folge entwickelte sich nun ein Spiel auf sehr gutem Niveau. Beide Mannschaften besaßen dabei Chancen für Treffer. Als herausragend bezeichnete Krooß die Leistung seiner beiden Innenverteidiger Philipp Rattinger und Alexander Blank. „Die beiden waren schon klasse, ohne dass ich damit die tolle Leistung der anderen schmälern will“, sagte Krooß. In Gefahr geriet Uesens Erfolg als Justin Gericke per Kopf Achims Anschlusstor gelang (85.), doch die Rot-Weißen kamen zurück und antworteten mit dem 3:1 durch Kevin Cordes (89.).

1. FC Rot-Weiß Achim - FC Verden 04 II 1:2 (1:1): Gut 100 Zuschauer sahen ein tolles Spitzenspiel, das mit Verden den glücklichen Sieger hatte. „Die Partie hätte eigentlich unentschieden ausgehen müssen“, sagte Oliver Rozehnal. Verdens Trainer nahm aber die Punkte gerne mit, die seinem Team eine hervorragende Ausgangsposition im Titelrennen verschafften. Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart. Schon nach fünf Minuten nutzte ihr Torjäger Ovidiu-Catalin Varga einen Lapsus des Verdeners Marlin Stenzel zum 1:0. Auch das 1:1 hätte eigentlich nicht fallen müssen, denn den Schuss von Jan Meyer fälschte Achims Haris Nurkovic unhaltbar für Keeper Sascha Gohde ins eigene Tor ab (30.). Den entscheidenden Treffer erzielte Achmet Turgay mit seinem schwächeren linken Fuß nach gut einer Stunde. Im weiteren Verlauf hätte es für Achim noch einen Strafstoß geben können, weil Stenzel der Ball gegen den Arm flog. „Den kann man, muss man aber nicht geben“, atmete Rozehnal tief durch und lobte beide Torhüter, die in der Schlussphase mit tollen Paraden weitere Treffer verhinderten.

Wegen der widrigen Platzverhältnisse wurden die Spiele TSV Ottersberg II gegen den TB Uphusen II und TSV Dörverden gegen TSV Lohberg abgesetzt.