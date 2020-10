Die Verdinale legt im kommenden Jahr erstmals eine Pause ein. (Björn Hake)

Das traditionelle Verdener Hallenreitturnier – die Verdinale – wird im Jahr 2021 erstmalig in der 45-jährigen Turniergeschichte eine Pause einlegen. Wie der Rennverein Verden und der Reitverein Graf von Schmettow bekannt gaben, könne das viertägige Reitturnier aufgrund der derzeit geltenden Einschränkungen für Großveranstaltungen nicht stattfinden.

„Nach ausführlicher Diskussion sind wir in unserem Organisationsteam zu dem Ergebnis gelangt, dass wir unter Berücksichtigung der durch die Corona-Pandemie verursachten Beschränkungen und die derzeitige beängstigende Entwicklung dieser Pandemie auch in Deutschland nicht in der Lage sind, eine Verdinale mit einem Programm durchzuführen, wie wir es in den letzten Jahren entwickelt haben. Darüber hinaus wollen wir unserer Verantwortung gerecht werden, die wir gegenüber allen Teilnehmern und Besuchern haben. Diese Entscheidung nach 45 Jahren Verdener Hallenreitturniere ist uns sehr schwergefallen“, bedauert Turnierleiter Kurt-Henning Meyer. Laut dem aktuell gültigen Hygienekonzept für Veranstaltungen in der Niedersachsenhalle dürften deutlich weniger Zuschauer als gewohnt die Halle betreten. „Feste Bestandteile des Turniers mit Showcharakter, wie der Showwettbewerb der Reitvereine oder das Indoor-Speed-Derby, leben jedoch von der Stimmung in einer vollen Halle“, heißt es.

Im Jahr 2022 soll die Verdinale wieder stattfinden – und zwar vom 27. bis 30. Januar. „In unserem Organisationsteam steht bereits jetzt fest, dass wir unsere gesamte Energie in die Gestaltung der Verdinale 2022 stecken werden“, sagt Frauke Dettmer, 1. Vorsitzende des Reitverein Graf von Schmettow.