Die Spieler des TB Uphusen dürfen auch in der kommenden Saison in der Oberliga jubeln. Für die Arenkampkicker ist es die achte aufeinander folgende Spielzeit. (Björn Hake)

Planungssicherheit für die Vereine – zumindest vorerst: Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat die Saison im Amateurfußball bekanntlich abgebrochen (wir berichteten). Es gibt Auf-, aber keine Absteiger. Die Platzierungen werden anhand einer Quotientenregelung mit den Platzierungen vom 12. März ermittelt. Die Regelung hat Auswirkungen auf einige hiesige Vereine – und diese begrüßen die Entscheidung des Verbands, die Saison abzubrechen.

TB Uphusen

Der TB Uphusen bleibt durch den Saisonabbruch in der Oberliga Niedersachsen. Die Arenkampkicker sind nach Ermittlung der Quotientenregelung Tabellen-14. Durch den Oberliga-Verbleib geht der TBU in die achte aufeinanderfolgende Saison in der fünfthöchsten Spielklasse. Florian Warmer, Uphusens Sportlicher Leiter, begrüßt die Entscheidung des NFV, die Saison abzubrechen. „Die Entscheidung ist alternativlos. Wir hatten uns damit aber bereits arrangiert“, sagt er. Der Blick bei den Arenkampkickern geht bereits auf die nächste Saison. „Wir warten jetzt ab, wann und wie gespielt wird. Wenn Zuschauer dabei wären, wäre das natürlich gut. Wir lassen es auf uns zukommen“, sieht Warmer die Situation gelassen.

TSV Etelsen

Beim TSV Etelsen ist die Freude groß. Nach dem Abstieg aus der Landesliga Lüneburg vor zwei Jahren kehren die Schlossparkkicker zurück – und bilden nun mit dem FC Verden 04 und dem TSV Ottersberg ein Trio aus dem Landkreis Verden, das in der sechsthöchsten Spielklasse vertreten ist. „Wir freuen uns sehr über den Aufstieg. Das war unser erklärtes Ziel, nachdem wir abgestiegen sind. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht“, ist Etelsens Sportlichem Leiter André Koopmann die Freude deutlich anzumerken, auch wenn der Aufstieg nicht wie geplant gefeiert werden konnte. „Es hat einen komischen Beigeschmack. Das Orga-Team und die Trainer haben sich am Samstag getroffen und drauf angestoßen. Richtige Stimmung kam aber nicht auf“, meint Koopmann dementsprechend auch. Die Schlossparkkicker haben die Bezirksliga dominiert. Keine Niederlage und nur fünf Gegentore: Das sind beeindruckende Zahlen. „Der Aufstieg ist deshalb total verdient und gerecht. Wir hätten auch die Rückserie dominiert“, sagt Koopmann.

MTV Riede

Der MTV Riede ist ein Profiteur des Abbruchs der Saison. Eigentlich hätten die Segelhorstkicker als Tabellenletzter der Bezirksliga Lüneburg 3 den Gang in die Kreisliga antreten müssen. Doch durch die Aussetzung des Abstiegs gehen die Rieder auch in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga an den Start. „Wir sind erleichtert, dass wir die Liga gehalten haben“, ist Riedes Teammanager Uwe Gräser froh über die Entscheidung des NFV. „Für uns zählt, dass wir diese verkorkste Saison in der nächsten Saison reparieren können.“ Bei den Riedern war man dennoch zuversichtlich, dass der Abstieg auch auf dem Platz hätte verhindert werden können. Gräser: „Wir hatten immer weniger verletzte Spieler und waren auf einem guten Weg. Wenn alle gesund sind, werden wir auch in der kommenden Saison ein besseres Gesicht zeigen.“ Dann treffen die Segelhorstkicker auf den TSV Thedinghausen. „Auf die Derbys freuen wir uns schon“, sagt Gräser. Was die kommende Spielzeit betrifft, plädiert der Teammanager für eine Aufteilung der Bezirksliga in zwei Gruppen. „Wir haben viele Berufstätige. Das wäre ansonsten eine Mammut-Aufgabe, auch wenn wir einen 26-Mann-Kader haben“, hofft Gräser auf eine dementsprechende Lösung des NFV. Wann der MTV Riede wieder auf dem Platz steht, steht noch in den Sternen. „Ich hoffe, dass wir im September wieder anfangen“, sagt Gräser.

Das dominante Team auf Kreisebene war diese Saison zweifellos der TSV Fischerhude/Quelkhorn. Ungeschlagen geht es nun eine Klasse höher in die Bezirksliga. (Björn Hake)

TSV Fischerhude/Quelkhorn

Meister und Pokalsieger: Der TSV Fischerhude/Quelkhorn war auf Kreisebene das alles dominierende Team. Dementsprechend gute Laune herrscht beim Trainerduo Yannick Becker/Matthias Warnke. „Die Freude über den Aufstieg ist riesengroß. Als Yannick und ich um 11.30 Uhr am Samstag die Infos gekriegt haben, hatten wir Gänsehaut“, kann Warnke es noch nicht richtig realisieren. „Man hat ja seit April wöchentlich gewartet. Deshalb ist die Erleichterung groß“, pflichtet ihm sein Trainerkollege bei. Auch wenn die Fischerhuder den Aufstieg gerne auf dem Platz gefeiert hätten, tut das der Freude keinen Abbruch. „Wir freuen uns riesig auf das Abenteuer Bezirksliga“, sagt Warnke, der gemeinsam mit Becker die Fischerhuder seit zwei Jahren coacht. „In den zwei Jahren ist hier in Fischerhude die Fußballbegeisterung ausgebrochen. Wir sind stolz, dass wir uns jetzt mit Oyten und Langwedel auf Augenhöhe messen können“, sagt Becker. Der Kreispokalsieg rundete ein rundum gelungenes Wochenende ab. „Das war die Sahne auf der Torte. Und dann hat Werder es noch auf Platz 16 geschafft. Ein perfektes Wochenende für uns“, sagt Warnke lachend. Das Unterfangen Bezirksliga wollen die Fischerhuder mit nahezu identischem Kader angehen. „Wir haben keinerlei Abgänge und einen 28-Mann-Kader“, vertraut das Trainerduo auf die bewährten Kräfte. Mit Kevin Sammann vom SV Blau-Weiß Bornreihe steht ein Neuzugang bereits fest. Großes Interesse zeigen die Fischerhuder weiterhin an Ottersbergs Keeper Felix Mindermann. „Wenn wir jemanden holen, dann muss es auch ein Ausrufezeichen sein“, bekräftigt Warnke.

Der TSV Thedinghausen (gelb-blaue Trikots) profitiert vom Abbruch und der damit verbundenen Aufstiegsregelung. Künftig treten die Thedinghauser in der Bezirksliga an. (Björn Hake)

TSV Thedinghausen

Der TSV Thedinghausen ist ebenfalls ein Profiteur des Saisonabbruchs. Normalerweise hätte der Klub in der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga gespielt. Diese entfällt jedoch, sodass sich die Thedinghauser über den direkten Aufstieg freuen dürfen. „Die Freude ist relativ groß. Thedinghausen in der Bezirksliga hat es lange nicht gegeben“, frohlockt Thedinghausens Co-Trainer Matthias Finke. Auch wenn der TSV in der Rückrunde kein Spiel bestritt, ist der Aufstieg für Finke verdient. „Wir haben in der Hinrunde gute Leistungen gezeigt“, sagt er. Noch vor drei Jahren waren die Thedinghauser in der Relegation zur Bezirksliga gescheitert. Zunächst besiegte der Klub von der linken Weserseite die TSG Wörpedorf im Halbfinale mit 4:1, unterlag dann aber im Endspiel dem TuS Bothel mit 0:3. Doch diesmal hat es mit dem Aufstieg geklappt. Finke begrüßt den Saisonabbruch. „Die Entscheidung ist für mich alternativlos. So, wie es jetzt gewertet wird, ist es für alle das Beste“, sagt der Co-Trainer. Um in der Bezirksliga mit den anderen Teams mitzuhalten, setzen die Thedinghauser auf einen großen Kader, der momentan 32 Spieler umfasst.