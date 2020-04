Fußball wird in Niedersachsen seit Längerem nicht mehr gespielt. (Björn Hake)

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hatte Ende der vergangenen Woche einen Vorschlag gemacht, wie es mit dem Fußball im zweitgrößten Bundesland weitergehen könnte. Der NFV verfolgt den Plan, die aktuelle Saison weiterhin zu unterbrechen, um sie ab frühestens Mitte August fortzusetzen. Daraufhin sollten die NFV-Kreisvorsitzenden sich mit den Vereinen austauschen. Dieses Meinungsbild solle dann die Basis für die finale Entscheidung bilden, teilte der NFV Anfang dieser Woche mit. Aus dem Kreis Verden wird der Plan des Verbands jedoch nicht unterstützt. Bei einer Abstimmung, die am Dienstag während einer Videokonferenz vollzogen worden war, wurde der NFV-Vorschlag mit einer großen Mehrheit abgelehnt. Das bestätigte Kurt Thies, Vorsitzender des NFV-Kreises Verden, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das Votum fiel in der Tat deutlich aus: Mit 27:3 wurde der Vorschlag aus Barsinghausen im Kreis Verden abgelehnt. Unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung sei Thies aber mit einem positiven Gefühl aus der Konferenz gegangen, die sehr sachlich abgelaufen sei. „Ich bin dem Team, das die Konferenz so gut vorbereitet hat, wahnsinnig dankbar. Zudem finde ich gut, dass die Basis gefragt wird. Das ist für mich gelebte Demokratie“, sagte Thies. Denn es sei keineswegs der Fall, dass der NFV den Vereinen seinen Vorschlag quasi von oben überstülpen oder vorschreiben wolle, meinte er. Laut des Kreisvorsitzenden hätten mehr als 50 Menschen an der Konferenz teilgenommen.

In anderen Fußballkreisen wurde über die NFV-Idee ebenfalls schon beraten. Im Kreis Delmenhorst/Oldenburg-Land wurde sie mit 21:10 Stimmen ebenfalls abgelehnt. Nach Informationen unserer Zeitung erhielt sie in Cloppenburg und Vechta ebenfalls keine Zustimmung. Am Freitag werden sich der NFV und die Vorsitzenden der 33 niedersächsischen Fußballkreise über das Meinungsbild der Vereine und das weitere Vorgehen austauschen.