Stolze Pokalsieger: Mit dem Triumph in Stade schrieben die Basketballer der BG BiBA Vereinsgeschichte und sicherten sich das Ticket für das Turnier um den Niedersachsenpokal. (FR)

Riesenerfolg für die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim: Beim Final Four um den Bezirkspokal in Stade zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Elmar Wohl in zwei Partien herausragende Leistungen und sicherte sich den Bezirkspokal. „Ich bin stolz auf die Leistung der Truppe. Wir haben unseren Matchplan hervorragend umgesetzt und verdient gewonnen“, jubelte der Coach.

BG Bierden-Bassen-Achim - TuS Hohnstorf II 86:28 (41:12): Die BG BiBA startete als klarer Favorit ins Halbfinale gegen den klassentieferen Konkurrenten aus Hohnstorf. Dieser Rolle wurde das Wohl-Team von Beginn an gerecht. Schnell setzte es sich angeführt vom starken Sumir Dixit (22 Punkte) vom Konkurrenten ab, sodass Wohl viel rotieren konnte: „Wir konnten relativ früh Kräfte sparen und die Spieler aus der Startformation für das Finale schonen, das ja noch am selben Tag ausgetragen wurde“, begründete der spielende Coach.

BG Bierden-Bassen-Achim - VfL Stade II 89:73 (55:42): Hochmotiviert ging die BG BiBA das Endspiel an, in dem der Oberligist und Gastgeber die Favoritenrolle innehatte. Da der VfL ohne echten Center antrat, gab Elmar Wohl den Plan vor, möglichst häufig den Ball unter den Korb zu Jan Fikiel oder Niklas Gehrmann zu bringen. Dieses Vorhaben ging von Beginn an auf. So erzielten die beiden Akteure der BG BiBA im ersten Viertel bereits 16 Punkte. Im zweiten Viertel gelang den Gastgebern kurzzeitig der Ausgleich, das Wohl-Team blieb jedoch seiner Linie treu und punktete kontinuierlich.

Bis ins Schlussviertel hinein blieb die Partie umkämpft. In den letzten zehn Minuten gelang es den Gästen, den VfL Stade II auf Abstand zu halten. Konsequent wurde der Ball unter den Korb gebracht, wo zumeist Jan Fikiel oder Niklas Gehrmann konsequent abschlossen oder nur durch Fouls zu stoppen waren. „Letztlich brachte uns diese Taktik zum am Ende souveränen Sieg. Jan Fikiel hat dem Spiel mit seinen 37 Punkten den Stempel aufgedrückt“, freute sich Elmar Wohl über den ersten Bezirkspokalsieg der Vereinsgeschichte. Als krasser Underdog nimmt die BG BiBA nun Anfang Mai am Turnier um den Niedersachsenpokal teil. „Dort treten wir völlig ohne Druck an. Alle anderen Teams spielen in der Regionalliga. Wir schauen mal, wie es läuft“, betonte Elmar Wohl.