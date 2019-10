Verbandspokal Männer: Während viele Teams über die Herbstferien eine Pause einlegen, ist der TSV Daverden noch mit zwei Teams im Pokal-Wettbewerb unterwegs. In der Langwedeler Schulsporthalle bekommen es die von Ingo Ehlers trainierte Verbandsliga-Truppe und die in der Landesklasse spielende Reserve mit dem Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen sowie Landesliga-Spitzenreiter TV Schiffdorf zu tun. Gespielt wird im Modus Jeder-gegen-jeden zweimal 15 Minuten. Einzig der Sieger löst das Ticket für die 3. Runde. Favorit ist der derzeit Zweite der Oberliga aus Schwanewede. „Ich bin davon ausgegangen, dass der Pokal in diesem Jahr nur noch in Einzelspielen über die volle Spielzeit ausgetragen wird“, kann Ingo Ehlers dem Turnier-Modus nichts abgewinnen. Er hoffe nur, dass sich keiner seiner Akteure verletzt. Selber wird Ehlers nicht vor Ort sein. Für den privat verhinderten Coach wird Henning Meyer auf der Bank sitzen. Das vereinsinterne Daverdener Duell ist am Sonntag ab 16.10 Uhr die letzte Partie des Tages.

Anpfiff: Sonntag ab 12 Uhr in Langwedel