Status Philipp Büssenschütt: Kreuzbandriss ausgeheilt. (fotos: Björn Hake)

Etelsen. Ligamenta cruciata genus – wenn ein Orthopäde diese Worte spricht, dann erschaudern Patienten. Denn dann heißt es in der Regel, dass ihnen eine lange Genesungszeit bevorsteht. Ligamenta cruciata genus, das heißt Kreuzbänder. Und spricht ein Orthopäde über sie, dann geht es zumeist um eine Ruptur dieser Bänder. Kreuzbandriss – es ist die Albtraum-Verletzung schlechthin, für Profi-Sportler wie auch für Amateure.

Insbesondere Fußballer ziehen sich diesen Bänderriss oftmals zu. Durch die Bewegungsabläufe und den Umstand, dass Fußball eine Kontaktsportart ist, sind die Spieler anfällig für diese Verletzung. Es ist das Horror-Szenario für den Akteur. Der Grund: Monatelang ist an Fußballspielen nicht mehr zu denken. Während selbst die Profis erst nach rund einem halben Jahr wieder auf dem Platz stehen, müssen Amateure nicht selten gar bis zu einem Jahr pausieren.

Neben dem Spieler selbst ist mit einhergehend natürlich auch der Verein der Leidtragende, muss er doch lange auf den Akteur verzichten. Doch die Regel ist ein Ausfall aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht. Beim Bezirksligisten TSV Etelsen sieht das jedoch etwas anders aus. Bei den Schlossparkkickern ist der Kreuzbandriss quasi schon zum Virus mutiert. In der abgelaufenen Saison kehrte Max Altevoigt nach einem Kreuzbandriss wieder auf den Platz zurück, jedoch zogen sich Philipp Büssenschütt und Christopher Petzold die Verletzung zu. In der Rückrunde gesellte sich Christian Heusmann zu den Langzeitverletzten hinzu. Mit Tino Heimbruch – Zugang vom FSV Langwedel-Völkersen – hat der TSV einen Spieler verpflichtet, der einen Kreuzbandriss gerade hinter sich hat. Mit Jacob Glaser – kommt ebenfalls vom FSV Langwedel-Völkersen – haben die Etelser aber einen weiteren Spieler auf der Liste, der noch lange Zeit mit der Albtraum-Verletzung ausfallen wird.

„Wir haben mittlerweile die Kreuzbandriss-Mannschaft. Das ist schon unglaublich, wie sehr sich das in letzter Zeit häuft. Aber man muss auch sagen, dass wir davor eine gefühlte Ewigkeit davon verschont geblieben sind“, erzählt Etelsens Teammanager Nils Goerdel, der als Interimscoach in der abgelaufenen Saison die Problematik bestens kennt.

Nicht nur ein körperliches Problem

Status Christopher Petzold: 13 Monate nach der Verletzung, Kreuzbandriss ausgeheilt. Am 17. Juni 2017 nahm der Defensivakteur an einem Firmenturnier teil. Es sollte für lange Zeit das letzte Mal sein, dass er gegen einen Fußball trat. „Ich muss gestehen, dass ich mich nicht so perfekt warm gemacht habe wie sonst“, erinnert sich Petzold. Die Folge: vorderer Kreuzbandriss im linken Knie. Nach der Operation stand für den 24-Jährigen eine schwierige Zeit bevor. „Den ganzen Tag nur rumliegen und sich beschränkt bewegen können, das war absolut nicht leicht“, erzählt Petzold. Nachdem er sich ein paar Wochen später von den Krücken und der Schiene verabschieden durfte, konnte Petzold zwar wieder gehen, „aber es fühlte sich nicht wie mein eigenes Knie an“.

Doch auch das war nicht das Schlimmste für ihn, das sollte noch kommen. „Das war die Zeit, in der ich schon wieder gehen und laufen konnte. Es ist schwer für einen, wenn man sich die Frage stellt, warum man noch nicht wieder Fußball spielen kann – immerhin scheint doch alles wieder gut zu sein.“ Doch das ist es nicht, der Heilungsprozess dauert an, dem Kreuzband fehlt es in der Phase nach vier, fünf Monaten noch an Stabilität. Erst nach sieben Monaten trat Petzold wieder gegen den Ball, erst dann gesellten sich Sprints dazu. Nach acht Monaten nahm er wieder am Mannschaftstraining teil.

Zurück bei alter Stärke ist Christopher Petzold auch 13 Monate nach der Verletzung nicht. Denn ein Kreuzbandriss verursacht nicht nur physische Schäden. „Ich habe zwar keine Schmerzen mehr, aber in manchen Situationen ziehe ich noch zurück. Ich denke aber, das wird sich legen. Am Anfang hatte ich auch noch vor jedem Zweikampf Angst, nun gehe ich schon wieder offensiver hinein.“

Status Philipp Büssenschütt: zehn Monate nach der Verletzung, Kreuzbandriss ausgeheilt. Während eines regnerischen Trainings Mitte September 2017 ging Philipp Büssenschütt, beim TSV nur „Büchse“ genannt, etwas zögerlich zum Ball. Die Folge: Ein Mitspieler fiel auf sein Knie – Kreuzbandriss. Doch diese Diagnose erfolgte erst später, der Defensivakteur klagte nicht über große Schmerzen und ging dementsprechend noch nicht zum Arzt. „Ich habe dann noch zwei Spiele mitgespielt. Im ersten habe ich mich dann unglücklich gedreht und es wohl noch schlimmer gemacht, im zweiten habe ich es dann noch probiert, aber es ging nicht mehr“, erinnert sich Büssenschütt. Erst danach ging er zum Arzt, das MRT brachte dann die bittere Gewissheit. Als „böses Erwachen“ beschreibt der 29-Jährige die Situation, als die Diagnose Kreuzbandriss lautete.

Es folgte am 19. Oktober die Operation, bei der zudem noch ein Meniskusanriss diagnostiziert wurde. Nimmt der Orthopäde das Wort Kreuzbandriss in den Mund, folgt nicht selten darauf auch der Begriff Triade, denn neben dem Kreuzband sind auch oftmals der Innenmeniskus sowie das Seitenband beschädigt. Die Meniskusverletzung hatte für Philipp Büssenschütt weitere Konsequenzen, dadurch musste er sechs Wochen eine Orthese tragen und durfte das Knie – „heftig, wie dick ein Knie werden kann“ – nicht über 90 Grad hinaus bewegen. Hinzu kam für ihn noch ein weiteres Übel. „Da ich die Füße nicht stillhalten konnte, sammelte sich Wasser im Schienbein und es entwickelte sich ein richtiges Ei auf ihm.“

Nachdem Büssenschütt in den folgenden Monaten wieder das Gehen ohne Krücken erlernt hatte, konnte er Mitte Januar 2018 die ersten Meter wieder schneller hinter sich bringen. Vom Fußballspielen war er aber noch meilenweit entfernt. „Das Knie fühlt sich gut an, aber das ist trügerisch. Ich habe dann mit Petzi (Christopher Petzold, Anm. d. Red.) im Training ein paar leichte Pässe gespielt, mehr aber auch nicht. Seitliche Bewegungen sollte man vermeiden.“ Dabei hatte er natürlich die Lust verspürt, wieder auf dem Platz zu stehen und zu spielen, „aber die Vernunft war größer.“ Die Saison 2017/2018 hatte Büssenschütt eh schon abgeschrieben.

Dennoch stand er am letzten Spieltag der Landesliga gegen Ritterhude im Kader. „Das hatte aber nur symbolischen Charakter, ich hätte nicht spielen können.“ Somit war Philipp Büssenschütt zum Zuschauen verdammt und musste mit ansehen, wie die Schlossparkkicker den Abstieg nicht verhindern konnten.

Nun steht die neue Bezirksliga-Saison vor der Tür, aber wie Christopher Petzold ist auch Philipp Büssenschütt noch nicht wieder bei voller Leistungsstärke, auch wenn der Kreuzbandriss ausgeheilt ist. Ähnlich wie Petzold macht auch Büssenschütt noch die Psyche zu schaffen. „Ich hatte nicht erwartet, dass ich so ängstlich bin, aber so ein Kreuzbandriss schlägt schon auf die Psyche“, gesteht der 29-Jährige. Wie Petzold geht aber auch Büssenschütt davon aus, dass sich die Ängstlichkeit nach und nach legen wird.

Die Leidenszeit der beiden Etelser Defensivspieler hat noch weitere Parallelen. Beide sprechen davon, dass ihnen neben den speziellen Übungen mit Betreuer Tim Meyer insbesondere eines während der Genesungszeit geholfen habe: das Team. „Es war für mich sehr wichtig, trotzdem bei der Mannschaft zu sein, mich beim Training sehen zu lassen und mit zu den Auswärtsspielen zu fahren. Auch wenn es sich etwas doof anhört: Man darf sich nicht einschließen“, betont Christopher Petzold.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Philipp Büssenschütt: „Es war wichtig, Teil des Teams zu bleiben. Ich habe versucht, mindestens einmal die Woche beim Training zu sein. Man merkt, dass die Jungs eine andere Beziehung zueinander haben, da sie sich dreimal die Woche sehen – man ist dann etwas abseits.“ Zudem habe beiden Spielern das Reden mit Leidensgenossen wie Max Altevoigt geholfen. Gleiches können und tun die beiden bereits mit ihren beiden Vereinskollegen, die nun einen Kreuzbandriss zu überstehen haben.

Die Leidensgenossen

Status Christian Heusmann: zwei Monate nach der Verletzung, vor fünf Wochen operiert. Der Hergang seines Kreuzbandrisses ist der folgende: Am diesjährigen Pfingstwochenende musste der TSV Etelsen doppelt ran, zunächst am 19. Mai gegen Treubund Lüneburg. Nicht nur, dass die Schlossparkkicker wie bereits im Hinspiel eine 1:6-Niederlage kassierten, sie verloren zudem Christian Heusmann. Er stellte sich zwischen Gegner und Ball und ging wenig später zu Boden. „Der Schmerz war da, aber ich stand sofort wieder“, erinnert sich Heusmann, „aber mein Knie war irgendwie instabil und fühlte sich komisch an.“ Er wurde ausgewechselt. Am selben Abend ging er ins Krankenhaus, bekam aber keine eindeutige Diagnose. Wenige Tage später saß er – wie auch Petzold und Co. – bei Dr. Thomas Milde in Bremen. Der „Orthopäde des Vertrauens“ für die Etelser stellte Heusmann dann nach dem sogenannten Schubladentest die Diagnose, die später durch das MRT bestätigt wurde: Kreuzbandriss. Ein Schock für Heusmann und zudem das Saisonaus.

Nun hofft der 24-Jährige, zur Rückrunde der anstehenden Saison wieder fit zu sein. Mit Philipp Büssenschütt und Christopher Petzold hat er sich schon reichlich ausgetauscht und sich ein paar Tipps geben lassen. Auch er will den Kontakt zur Mannschaft keinesfalls verlieren. Und auch er will es seinen beiden Leidensgenossen nachmachen: „Ich will wie die beiden nicht voreilig sein und zu früh wieder anfangen. Ich warte lieber immer das Okay der Ärzte ab.“ Ärzte ist das Stichwort für einen weiteren Kreuzbandriss-Patienten.

Status Jacob Glaser: elf Monate nach der Verletzung, Operation steht noch aus. Ja, bereits im August 2017 zog sich Glaser seinen Kreuzbandriss zu. Das Problem: Er wurde erst vor Kurzem diagnostiziert. „Vor einem Monat bin ich zu Dr. Milde gegangen. Die anderen Ärzte haben das nie gesehen“, erzählt Glaser. Er habe aber auch nie wirklich Schmerzen gehabt. Nun wollte er bei seinem zweiten Anlauf in Etelsen angreifen und sich etablieren, doch dann der Schock. „Jetzt ist die Saison für mich schon gelaufen“, hadert Glaser. Dennoch setzt auch er wie seine Leidensgenossen auf das Team. Denn beim TSV Etelsen herrscht vereintes Leiden.