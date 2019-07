Wieder eine Option für Uphusen: Aladji Barrie (graues Trikot). (Jonas Kako)

Ein Fußballspiel dauert bekanntlich 90 Minuten. So lange schafft es der TB Uphusen aber derzeit nicht, mit höherklassigen Mannschaften mitzuhalten. Wie zuletzt gegen Werder Bremen II ging der TBU nun auch gegen den BSV Rehden in Halbzeit zwei unter und musste eine 0:6 (0:2)-Pleite im Testspiel gegen einen Regionalligisten einstecken.

„Wir merken immer, dass wir nah dran sind, auf so einem ähnlichen Level zu spielen. Aber dann kriegen wir diese Dinger und es bricht alles zusammen. Wir verfallen dann irgendwann“, brachte es Fabrizio Muzzicato direkt nach Abpfiff auf den Punkt. Der Verfall kam erneut in Hälfte zwei, in Hälfte eins hingegen war der Oberligist beinahe gleichwertig. Der einzige Unterschied: Rehden war effizienter. In Minute 22 verschätze sich TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek bei einer weiten Flanke, unterlief sie und musste mit ansehen, wie Tomislav Ivicic per Direktabnahme das erste seiner drei Tore erzielte. In Minute 44 folgte das 2:0 für die Gäste durch Omar Pasagic. Uphusen hatte die Situation eigentlich schon geklärt, verlor dann aber in der Defensive den Ball und zugleich die Ordnung. „Völlig unnötig“, kommentierte Muzzicato.

Bis dato hatte der TBU-Trainer eine gute Leistung seiner Mannen gesehen. Diesmal als hängende Spitze agierend war erneut Ramien Safi auffällig, ihm fehlt aber noch etwas die Bindung zu seinen Mitspielern. Davor rannte wieder Elmehdi Faouzi unermüdlich und überzeugte in mancher Szene, bleibt aber in seinen Aktionen hektisch. Im Mittelfeld führte neben dem starken Rilind Neziri wieder Marius Winkelmann Regie. Auffällig: Winkelmanns Kommunikation mit seinen Mitspielern war in Hälfte eins deutlich erhöht. In der Defensive mit Ole Laabs, Eugen Uschpol, Youness Buduar und Viktor Pekrul wurde hingegen weniger gesprochen, bis zur zweiten Hälfte fiel das aber nicht negativ auf.

Nach der Pause war dann alles anders. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff spielte Safi einen unnötig scharfen Ball auf Uschpol, der den Ball nicht mehr kontrolliert weitergeben konnte. Rehden reagierte blitzschnell und Ivicic traf zum zweiten Mal. Das war bereits der Genickbruch für Uphusen, fortan funktionierte gar nichts mehr und die Gastgeber ergaben sich ein Stück weit ihrem Schicksal. „Das war dann zu einfach“, haderte Muzzicato mit den Gegentoren zum 0:4 (53. Ivicic), 0:5 (66. Jakob Lewald) und 0:6 (81. Julian Fehse). Rehden gelang es nun, in jeder Situation – offensiv wie defensiv – eine Überzahl zu schaffen und dem TBU so sämtliche Möglichkeiten zu rauben.

Entsprechend konnten sich auch die Spieler, die zur zweiten Halbzeit oder im weiteren Verlauf eingewechselt wurden, nicht mehr positiv in Szene setzen. Das galt sowohl für Frithjof Rathjen, Kerem Sahan, zwei A-Jugendliche als auch für zwei Gastspieler. Der eine ist ein alter Bekannter, zumindest stand er bereits 2017 in Diensten des TBU. Die Rede ist von dem Holländer Aladji Barrie. Aufgrund einer damaligen Virusinfektion kam er aber nicht in Uphusen zum Einsatz, verschwand dann in der Versenkung und tauchte vergangene Saison im Trikot des SV Atlas Delmenhorst wieder auf. Nun könnte ihn sein Weg zurück nach Uphusen führen, doch noch ist nichts unterschrieben. Das gilt auch für einen Freund Barries: Aleksandar Janković. Beiden Offensivspielern bescheinigt Muzzicato, im Training einen guten Eindruck hinterlassen zu haben.

Mehr Spieler im Kader würden dem TBU guttun, wie auch der Coach weiß. „In Ansätzen sieht man, was wir spielen können. Aber momentan haben wir auch ein Kraftproblem, denn wir bestreiten die Vorbereitung bisher mit zwölf, 13 Spielern.“