Ein dreifacher Überschlag bedeutete für die Thedinghauser das Aus. (PS Laser Racing)

Aqtau. 148,52 Kilometer – so lang war die Strecke der sechsten und zugleich letzten Etappe der Rallye Kasachstan. Doch das finale Ziel der Weltcup-Station bekamen die Schröders nicht mehr zu sehen, zumindest nicht im gewohnten Renntempo. Für das Thedinghauser Vater-Sohn-Gespann war die letzte Etappe bereits nach gerade mal 18 Kilometern beendet.

Vor dem Start hatte Jürgen Schröder das Knobeln um den Platz am Steuer gewonnen, demnach übernahm David nach zwei Etappen am Lenkrad wieder die Navigation. Doch egal, welcher der beiden in Kasachstan den Nissan Navara lenkte, das Pech blieb ihnen hold. So auch auf Etappe sechs. Auf einer Vollgas-Passage hebelte eine nicht im Roadbook verzeichnete Senke die Thedinghauser aus. Die Folge: ein dreifacher Überschlag mit schweren Beschädigungen am Nissan. „Als wir die Senke wahrnehmen konnten, waren wir auch schon in der Luft und überschlugen uns dreimal“, schilderte Jürgen Schröder. Den beiden Piloten ist durch das gute Sicherheitspaket der Rennwagen aber nichts passiert.

Dennoch stand am Ende das Aus zu Buche. Dementsprechend fiel das sportliche Fazit von Jürgen Schröder auch wenig positiv aus: „Eine top organisierte Veranstaltung in einer tollen Landschaft. Es hätte aber ruhig besser für uns ausgehen dürfen.“