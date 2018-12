Sicherte mit einem überraschenden 3:0-Sieg gegen Boast Busters Jeverland dem SC Achim-Baden noch einen Punkt: Lars Gerken. (Björn Hake)

Achim. Das Ziel hat der SC Achim-Baden erreicht, es hätte aber gerne etwas mehr sein dürfen. Der Heimspieltag der Oberliga-Squasher lief in etwa so, wie es sich Mannschaftskapitän Tim Jäger im Vorfeld ausgemalt hatte. Drei Punkte waren die Vorgabe und die wurde erfüllt. Ein gewonnenes Unentschieden gegen den RC Rüstersiel und ein verlorenes gegen Boast Busters Jeverland sorgten für die Ausbeute.

Damit war Tim Jäger zufrieden, doch angesichts der Spielverläufe seien mehr Punkte möglich gewesen, sowohl gegen Rüstersiel als auch gegen Jeverland. Zunächst ging es gegen den Tabellenfünften Rüstersiel. Und die Badener überraschten bereits mit der Aufstellung. An Position eins tauchte nämlich die wirkliche Nummer eins auf, Florian Schiffczyk. Der Spitzenspieler des Rangvierten war lange Zeit verletzt und befindet sich noch nicht wieder bei hundert Prozent. „Das wird auch noch dauern“, betonte Tim Jäger. Entsprechend verlief Schiffczyks Saisonpremiere wenig erfolgreich. Nach drei Sätzen war sein Einsatz gegen Emmanuel David bereits wieder beendet. Das war quasi auch der Plan. „Wir hatten uns eh nichts ausgerechnet, das war aus taktischen Gründen, damit wir anderen alle eine Position nach unten rutschen“, erläuterte Tim Jäger.

Taktik geht auf

Und dieser Plan ging auf. Sowohl Jäger selbst an zwei als auch Ulf Mettchen an drei bezwangen ihre Kontrahenten. Jäger benötigte drei Durchgänge, Mettchen vier. Der Vierte im Badener Bunde war Youngster Steffen Rohde. Er bekam es mit einem sehr unangenehm zu bespielenden Kontrahenten zu tun, Rüstersiels Siddarth Chaudhary. „Er spielt sehr unkonventionell und diskutiert viel mit dem Schiedsrichter. Das ist nicht ganz einfach für so einen jungen Spieler,“ nahm der Mannschaftsführer Rohde nach seiner 1:3-Niederlage in Schutz. Dadurch war auch der Sieg futsch und es konnte lediglich das gewonnene Unentschieden eingestrichen werden.

Der verlorene Punkt wurde aber gegen den Tabellenführer Boast Busters Jeverland wiedergewonnen. Zunächst sah das ganz anders aus. Die Badener änderten ihre Aufstellung erneut. Für Florian Schiffczyk rückte Tim Jäger an Position eins, Mettchen und Rohde rutschten nach. Somit war die Position vier frei für einen weiteren SC-Youngster, Lars Gerken. Und die beiden Jungspunde bekamen von Jäger und Mettchen eine hohe Bürde auferlegt. Die Eins und auch die Zwei kassierten jeweils 0:3-Pleiten. Jäger musste sich dem besten Spieler der Liga glatt beugen, dem Niederländer Jorrit de Vries, der in dieser Saison noch nicht einen einzigen Satz abgeben musste. „Ich hatte mir etwas mehr ausgerechnet, aber er macht einfach keine Fehler und bringt jeden Ball zurück. Wenn man da keinen perfekten Matchplan hat und einen super Tag erwischt, hat man keine Chance.“ Da auch Ulf Mettchen keinen super Tag erwischte, schienen die Punkte bereits weg zu sein. Und das galt vor allem, als Steffen Rohde in seinem Duell mit 0:2 in Rückstand lag. Doch er drehte die Partie gegen Joke Ulrich noch und hielt die Chance auf einen Zähler am Leben.

Diese nutzte im abschließenden Match Lars Gerken eindrucksvoll mit einem 3:0-Sieg über Marvin Stöhr, der bis dato ebenfalls noch ungeschlagen war. „Er hat das Spiel immer schnell gemacht und Stöhr dadurch immer wieder zu leichten Fehlern gezwungen. Darauf hätte im Vorfeld keiner gewettet. Ich muss Steffen und Lars besonders hervorheben, die Youngster haben diesmal für uns die Kohlen aus dem Feuer geholt“, lobte Jäger.

Weitere Informationen

SC Achim-Baden - RC Rüstersiel 2:2

Schiffczyk - David 10:12, 7:11, 8:11; Jäger - Röben 11:5, 11:0, 11:6; Mettchen - Austermann 6:11, 11:8, 11:7, 11:8; Rohde - Chaudhary 12:10, 3:11, 6:11, 10:12

SC Achim-Baden - Boast Busters Jeverland 2:2

Jäger - de Vries 7:11, 6:11, 5:11; Mettchen - Wiersma 9:11, 9:11, 5:11; Rohde - Ulrich 8:11, 8:11, 11:9, 11:6, 11:7; Gerken - Stöhr 11:7, 13:11, 11:8