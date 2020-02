Für Sascha Genee (am Ball) war die Partie frühzeitig zu Ende. (Björn Hake)

Bei der HSG Verden-Aller gehen Sascha Kunze aktuell die Spieler aus. Nachdem der Trainer des Handball-Landesligisten in der Vorwoche das Auswärtsspiel beim TV Schiffdorf in Unterzahl beenden musste, sah es nun im Heimspiel gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg nicht viel besser aus. „Ich hatte zwar elf Akteure zusammengekratzt, dann verletzten sich Sascha Genee und Tim Härthe während der Partie und zum Ende fehlten die Alternativen“, schilderte Kunze das Dilemma. Folgerichtig gingen die Punkte dann auch an die Gäste aus der Gemeinde Ganderkesee. 23:30 (11:14) lautete der Endstand aus Sicht der Domstädter. Für die HSG Verden-Aller war es in diesem Jahr im sechsten Spiel die fünfte Pleite.

Jannik Rosilius und Aushilfe Malte Fuhrmann hatten mit ihren Treffern zum 2:0 für einen guten Start der Kunze-Sieben gesorgt. Ab dem 8:8 (16.) lief die Begegnung dann gegen die Hausherren. Tobias Albert brachte die HSG Verden-Aller in Minute 32 noch einmal auf 13:16 heran, fortan schwanden beim Tabellenzehnten aus dem Verdener Südkreis die Kräfte. Den letzten Treffer für die Verdener erzielte Jannik Rosilius, er traf fünf Minuten vor dem Ende zum 23:29.

„Die Jungs machen es nicht schlecht, aber unter dem Strich können wir die Ausfälle nicht kompensieren“, erkannte Sascha Kunze den Sieg der Gäste an. Man habe keine Chance sich zu belohnen. Verdens Coach befürchtet, dass Tim Härthe länger ausfallen wird. „Das sah nicht gut aus. Tim ist bei einem Zweikampf auf den Ellenbogen gefallen“, schilderte Kunze die Situation. Nach der Verletzung des Mannschaftsführers seien dann bei einigen Spielern die Köpfe runtergegangen. Trotz der schwierigen Lage blickt der Übungsleiter recht zuversichtlich in die kommenden Wochen. „Demnächst wandern auch wieder Punkte auf unser Konto, mit dem Abstieg bekommen wir nichts zu tun.“