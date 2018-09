Arne Zschorlich ging in Fredenbeck voran und erzielte sechs Tore. (Björn Hake)

Auf diesen Moment hatte Karsten Krone mehrere Jahre hingearbeitet: auf die Rückkehr in die Verbandsliga Nordsee mit der SG Achim/Baden II. Am Sonntag ist es nun so weit gewesen. Die Handballer feierten in dieser Klasse ihr Comeback. Und die Aufgabe zum Auftakt ist gleich eine schwierige gewesen. Für das Team von Trainer Krone ging es zum VfL Fredenbeck II. Die Achimer verloren zwar mit 23:27 (12:14), unzufrieden sei in seiner Mannschaft jedoch niemand gewesen, meinte der Coach.

"Wir müssen nach dem Aufstieg erst einmal in der Verbandsliga ankommen. Gegen Fredenbeck haben wir super mitgehalten. Das ist für uns das Wichtigste", meinte Karsten Krone. "Wir haben zudem auch noch einige Dinge ausprobiert. Viele Selbstverständlichkeiten, die in der Landesliga da gewesen sind, waren jetzt noch nicht vorhanden. Aber das ist für das erste Spiel auch ganz normal." Krone freute sich zudem über die Hilfe, die er aus der ersten Mannschaft erhielt. Aus dem Oberliga-Kader der SG waren Malte Meyer, Noah Dreyer und Torhüter Olaf Sawicki mit zu dem Auswärtsspiel gefahren.

Bei Torchancen zu hektisch

Doch auch das Trio konnte die Niederlage am Ende nicht verhindern. Dabei war die Frage nach dem Sieger des Spiels lange Zeit noch unbeantwortet. Die SG-Reserve lag in der 41. Minute nur mit 18:20 zurück. In der Folge legte der VfL Fredenbeck II jedoch einen 4:0-Lauf hin (24:18/47.). Auch fünf Minuten vor dem Schluss betrug der Abstand zwischen den beiden Kontrahenten sechs Treffer – 26:20. Die Achimer verkürzten den Rückstand in den Schlussminuten noch ein wenig und verpassten laut Karsten Krone sogar noch ein besseres Resultat. "Wir hatten zum Schluss noch vier gute Bälle auf der Hand", sagte der Trainer. "Leider waren wir dann aber zu hektisch und haben die Chancen nicht genutzt."

In Summe dürfe sein Team mit dem ersten Verbandsliga-Auftritt nach dem Aufstieg aber zufrieden sein. Man werde nun im Training weiter an sich arbeiten. Der Weg, auf dem sich seine Mannschaft befindet, sei jedoch der richtige, meinte Karsten Krone.