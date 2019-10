Brunsbrock. In der A-Junioren-Niedersachsenliga haben die Fußballer des JFV Verden/Brunsbrock ihr Heimspiel gegen Blau-Weiß Lohne mit 2:5 (2:2) verloren. Zu Beginn waren es die Gastgeber, die mehr vom Spiel hatten. Verpassten zunächst Juri Hestermann und Luk Levecke den Führungstreffer, belohnte sich JFV-Spieler Torben Rodel für sein gutes Spiel mit dem 1:0 (16.).

Mit einem Fernschuss nach einem Eckball glichen die Gäste zum 1:1 aus (29.). Turbulent wurde es kurz vor dem Seitenwechsel, als beide Teams einen Elfmeter verwandelten. Für den JFV Verden/Brunsbrock verwandelte Luca Bormann zum 2:2-Halbzeitstand (45.+3). Nach dem Seitenwechsel verpatzten die Platzherren den Start in die zweiten 45 Minuten. Der Gast aus Lohne erzielte einen Doppelpack zur 4:2-Führung (47., 48.). Das Team des Trainerteams Justin Perschon/Andreas Müller fand nun nicht mehr zurück in die Partie und musste in der 78. Minute einen weiteren Gegentreffer zum 2:5-Endstand hinnehmen. „Aufgrund unserer schwachen zweiten Halbzeit geht der Sieg für Lohne vollkommen in Ordnung", erkannte Müller fair an.