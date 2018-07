Patzte gleich mit zwei Pferden: Harm Lahde. Doch insgesamt läuft das HA.LT bestens für den Varster. (Michael Braunschädel)

Verden. Steffen Engfer, Thomas Heineking – wer folgt diesen beiden Reitern? Engfer und Heineking sind die bisherigen Landesmeister im Springreiten, die beim HA.LT in Verden gekürt wurden, Engfer 2016, Heineking 2017. 2018, das steht so gut wie fest, wird es erneut ein Reiter, der nicht aus der näheren Umgebung der Reiterstadt stammt. Warum? Weil die Lokalmatadore in der zweiten Wertungsprüfung für die Landesmeisterschaft patzten.

Es hatte alles so rosig ausgesehen nach der ersten Wertungsprüfung am Donnerstag. Harm Lahde und Oliver Ross (beide RV Aller-Weser) sowie der Morsumer Hilmar Meyer bewältigten Parcours Nummer eins fehlerfrei. Die drei gehörten damit zu einem Kreis von lediglich 13 Reitern. In den vergangenen Jahren blieben die Sieger stets in den insgesamt drei Wertungsprüfungen fehlerfrei. Daher gilt: Wer ein Wörtchen um die Vergabe der Landesmeisterschaftsschärpe mitreden will, der muss sich schadlos halten.

Und genau das glückte den drei Lokalmatadoren in Prüfung eins, jedoch nicht am Freitag in Prüfung zwei. Gleich zwei Chancen hatte Harm Lahde. Der Varster war am Donnerstag sowohl mit Cayenne D’Ive als auch mit Oak Grove’s Darshan fehlerfrei geblieben. Doch am Freitag riss er mit beiden Pferden, beide Male war es das gleiche Hindernis. Ob es sein Fehler war, vermochte er direkt nach seinem Ritt nicht zu beurteilen. „Das muss ich mir erst noch mal auf Video anschauen“, betonte Lahde, der dann aber doch zu einem Erklärungsversuch ansetzte: „Es gibt im Parcours immer Hindernisse, wo Fehler gemacht werden sollen, so sind die ja konzipiert. Und da haben wir die Fehler auch gemacht, vielleicht war es die imposante Mauer, über die es zuerst ging. Vielleicht war dann die Konzentration etwas weg. Die beiden sind mit sieben und acht Jahren auch noch jung, da fehlte ihnen auch noch die Erfahrung. Aber dennoch bin ich hochzufrieden.“

Das kann er auch sein, denn das HA.LT läuft insgesamt bestens für den Varster: Sieg mit Oak Grove’s Che in der Qualifikationsprüfung (1. Abteilung) zum Bundeschampionat der sechsjährigen Pferde, Sieg mit Oak Grove’s Commander Bond in der gleichen Prüfung bei den fünfjährigen Pferden, ebenso mit Oak Grove’s Cedrus in der zweiten Abteilung sowie Platz drei in dieser Prüfung mit Oak Grove’s Untamed.

Zurück zur Landesmeisterschaft: Während Oliver Ross in der zweiten Wertungsprüfung gar nicht erst startete, wurde für Hilmar Meyer und Catch the Dollar das vorletzte Hindernis zum Verhängnis. Eine Wiederholung seiner Triumphe von 2009 und 2013 rückte damit in weite Ferne. Die Chancen mit Salto de Fee waren bereits am Donnerstag zusammengeschrumpft, am Freitag folgte ein weiterer Abwurf. Doch der unterlief dem Reiter in Diensten des RRV Schwarme beim höchsten Tempo des Tages. Das Gespann brachte den Parcours binnen 61,78 Sekunden hinter sich. Der Zweitschnellste des Tages war Josch Löhden vom RV Zeven auf Lennart. Der Silbergewinner von 2016 benötigte 62,70 Sekunden. Da das Gespann gleichzeitig ohne Abwurf blieb, heimste es den Sieg in der zweiten Wertungsprüfung ein. In puncto Meisterschaftsschärpe stehen die Chancen aber ebenfalls nicht berauschend, da Löhden am Donnerstag vier Strafpunkte kassierte. Anders sieht das beispielsweise für Steffen Engfer aus. Der Sieger von 2016 ritt mit Dapardie zweimal die Null. Gleiches gilt für Alexa Stais. Der Schützling von Hilmar Meyer ritt bei den Amazonen auf Quintano zum zweiten Mal fehlerfrei.

Überraschung in der Dressur

In der ersten Wertungsprüfung der Dressurreiter gab es eine kleine Überraschung. Die amtierende Landesmeisterin von 2017, Svenja Peper-Oestmann, und ihr Paradepferd Disneyworld mussten sich mit Rang sechs und 67,895 Prozentpunkten begnügen. Eigentlich ist Verden ein gutes Pflaster für das Gespann, ergatterte Peper-Oestmann doch neben der Landesmeisterschärpe in der Reiterstadt auch schon zwei Siege bei der Verdinale. Mit ihrer ungewohnten Position war sie nun aber nicht alleine. Auch der Zweite des Vorjahres, Boaventura Francisco Freire, landete mit Saibaba überraschend nur auf Rang acht. Der Sieg in der ersten von zwei Wertungsprüfungen ging diesmal an Michelle Budde. Die Reiterin vom RC Königshofer Heide Sittensen verbuchte auf ihrem 15-jährigen Wallach Richmond 72,018 Prozentpunkte.