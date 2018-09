Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:5 beschönigte nur das Endergebnis: Hülsens Gianluca Müller. (Hake)

Lilienthal. Coach Marc Jamieson und sein Assistent Dave Otto hatten noch eine mahnende Ansprache gehalten. „Wir haben die Jungs gewarnt, dass Lilienthal die Woche zuvor hoch verloren hatte und dementsprechend auf Wiedergutmachung aus sein wird“, erzählte Dave Otto. Doch diese Warnung verpuffte schnell. Bereits zur Halbzeit lag der SV Vorwärts Hülsen in der Partie der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 beim SV Lilienthal-Falkenberg mit 0:4 zurück. Das Endergebnis war ein 6:2 für die Gastgeber.

Aller Warnungen zum Trotz gerieten die Hülsener Gäste schnell auf die Verliererstraße. Bereits nach sechs Minuten setzte sich Lilienthals Luca Tom Stel im Eins-gegen-eins durch und brachte die Platzherren in Führung. Und das sollte bei Weitem nicht sein einziger Treffer bleiben. Am Ende wurde der Name Luca Tom Stel viermal in der Torschützenliste aufgeführt – 2:0 (15.), 4:0 (37.), 5:0 (55.). Die anderen beiden Gastgeber-Tore zum 3:0 (27.) und 6:2 (90.+1) gingen auf das Konto von Jules-Bertrand Bingana.

„Lilienthal war in der ersten Hälfte einfach in allen Belangen besser. Das war eine katastrophale Defensivleistung von uns“, bemängelte Dave Otto. Die Partie war damit bereits zur Pause entscheiden. Zwar fruchtete die zweite Ansprache, die in der Halbzeit, doch die beiden Treffer von Dennis Neumann (82.) und Gianluca Müller (88.) beschönigten lediglich das Ergebniss. „Uns hat besonders Achmed Leilo gefehlt. Einer, der mal ddazwischen haut, einer, der die Jungs mal an die Hand nimmt“, trauerte der Co-Trainer dem fehlenden Sechser hinterher. Ohne ihn und mit der desolaten erste Hälfte war es für den SV Vorwärts Hülsen die dritte Saisonniederlage und „ein Spiel zum Vergessen“.