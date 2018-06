Die Choreografie bleibt die gleiche, nur in puncto Personal ändert sich bei der Latein-Formation der TSG Ars Nova einiges. (Björn Hake)

Verden. Überraschung bei der Tanzsportgemeinschaft Ars Nova Verden: Caro von Totth und Lars Tielitz von Totth haben ihre Posten als Trainer mit sofortiger Wirkung abgegeben und sind zudem auch direkt von ihren Vorstandsämtern zurückgetreten. Übernommen hat den Job als Coach bereits Imke Teuchert.

Klassenerhalt in der 2. Bundesliga der Latein-Formationen: Dieses Ziel hatte das A-Team der TSG Ars Nova in der vergangenen Saison erreicht. Doch es war knapp, knapper als es Lars Tielitz von Totth gerne gehabt hätte. „Das wir zwischenzeitlich im Abstiegskampf waren, war unnötig“, betont der Ex-Coach. Der zweiwöchige Rhythmus Training-Turnier-Training-Turnier sei des Öfteren durch Urlaube der Tänzer unterbrochen worden. Das habe dazu geführt, dass nicht die volle Leistungsstärke abgerufen werden konnte. Der Trainer monierte das gegenüber den Tänzern, erntete aber nicht die gewünschte Reaktion: „Man macht das alles ehrenamtlich. Die Musik, die Choreo – das kostet alles viel Zeit, zu viel, um dann angeblafft zu werden.“

Im Endeffekt hätten neben familiären und beruflichen Gründen verschiedene Vorstellungen sportlicher Hinsicht zur Trennung geführt. „Unserer Meinung nach, müsste man andere Prioritäten setzen, mit einer anderen Intensität arbeiten. Aber das war von den Tänzern nicht gewollt“, berichtet Tielitz von Totth. Dazu gehört, beziehungsweise gehörte, auch Imke Teuchert. Teuchert war Teil der Latein-Formation, übernahm nun aber das Traineramt, beides sei auf diesem Niveau nicht zu verbinden. „Ich kann beide Seiten verstehen. Aus Sicht des Trainers, aber auch aus der der Tänzer. Der Kern ist seit Jahren der gleiche, demnach werden sie auch älter, und Beruf sowie Familie rücken in den Mittelpunkt. Da ist es dann auch nicht mehr so einfach, den Urlaub zu planen.“

Doch Teuchert verhehlte auch nicht, dass generell etwas im Argen lag: „Man hat schon in der Saison gemerkt, dass die Chemie zwischen den Trainern und den Tänzern nicht mehr stimmte. Ich vergleiche das mit einer langen Ehe, bei der über lange Zeit nicht in die gleiche Richtung gearbeitet wurde.“ Lang war diese Ehe, hatte das Trainer-Ehepaar doch die Latein-Formation von der Landes- bis in die 2. Bundesliga sowie Einzelpaare von der D- bis in die S-Klasse geführt. Demnach spricht auch Imke Teuchert davon, dass sie hoffe, „die großen Fußstapfen“ von Caro von Totth und Lars Tielitz von Totth ausfüllen zu können. Das traut ihr auch Lars Tielitz von Totth durchaus zu: „Imke ist eine sehr gute Tänzerin, und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das gut machen wird.“ Und bei allen Differenzen, „wir gehen nicht im Bösen auseinander.“ Wie es für das Trainer-Ehepaar weitergeht, steht noch nicht fest. „Aber ich habe mich danach sehr über viele Angebote von anderen Vereinen, auch namhaften, gefreut. Aber noch ist nichts fix“, erzählt Tielitz von Totth. Unter die Liaison mit der TSG Ars Nova habe er aber einen Schlussstrich gezogen.

Und die beiden Trainer sind nicht die einzigen, die sich von den Verdenern verabschiedeten. So hat auch das Tanzpaar Florian Eßmann/Joyce Hildebrand „Bye-bye Verden“ gesagt. Angeschlossen hat sich dem auch Cynthia Hildebrand. Der Wegfall der Leistungsträger und Trainer würde aber laut Pressesprecherin Madlen Kasten nichts an der Zielsetzung der Latein-Formation ändern, die weiterhin Klassenerhalt in der 2. Bundesliga laute. Und das traut auch der Ex-Coach dem A-Team zu: „Die TSG Ars Nova wird nicht in ein Wahnsinnsloch fallen.“ Lars Tielitz von Totth begründet diese Vermutung auch damit, dass die Formation noch ein weiteres Jahr die Choreografie aus der Vorsaison beibehalte. An der sei laut Madlen Kasten bereits in den Vorbereitungen zur kommenden Saison weiter gefeilt worden.

Nicht mehr mit dabei ist auch Kastens Vorgänger auf dem Pressesprecher-Posten, Maurice Marschall. Dass er nicht mehr für die TSG Ars Nova tanzt, stehe aber nicht in Verbindung zum Trainerwechsel: „Nach fünf Jahren mit Fahrten aus Göttingen und Hannover ist irgendwann mal gut. In der Saison habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr allem gerecht werden kann. Aber ich habe viel von Lars gelernt und wäre ohne die TSG Ars Nova nicht da, wo ich heute bin. Ich gehe schweren Herzens.“

Nicht nur für die abgewanderten Trainer wurde bereits Ersatz gefunden, auch neue Tänzer wurden bereits geholt. So schlossen sich gleich vier vom TSC Verden der TSG an. Zudem wurden zwei Tänzer aus dem eigenen B-Team hochgezogen.