Claudia von Kiedrowski (roter Pullover) war am Sonntag im Etelser Schlosspark zu Gast, um dort den Bezirksliga-Meister zu ehren. (Björn Hake)

Etelsen. Anstrengende, aber ebenso ereignisreiche Tage liegen hinter den Landesliga-Fußballern des TSV Etelsen. Denn am vergangenen Wochenende stand für das Team um Coach Nils Goerdel ein Trainingslager am Schlosspark auf dem Programm.

Trainer und Mannschaft haben die gemeinsame Zeit intensiv genutzt. Unter anderem wurde viel im konditionellen Bereich gearbeitet. „Allerdings in spielerischer Form. Der Ball war immer dabei“, schilderte Nils Goerdel. Darüber hinaus feilten der Trainer und sein Team an taktischen Dingen und übten Standardsituationen ein.

Überzeugende Schlossparkkicker

Zum Abschluss des Trainingslagers stand noch ein Testspiel gegen den FC Hude (Bezirksliga Weser-Ems 2) an. Trotz der Trainingseinheiten zuvor holten die Gastgeber noch einmal alles aus sich heraus. Die Schlossparkkicker gewannen mit 5:2. Alle Treffer wurden von Torjäger Timo Schöning markiert. „Von der gesamten Körpersprache und der Spritzigkeit sieht das bei uns schon richtig gut aus“, lobte Trainer Goerdel.

Vor der Partie gegen die Gäste aus dem Klosterort war der TSV Etelsen noch geehrt worden – und zwar für den Gewinn der Bezirksliga-Meisterschaft. Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski überreichte der Mannschaft die entsprechende Auszeichnung. „So kam bei uns zumindest noch ein bisschen Feiergefühl auf“, sagte Nils Goerdel, der mit seinem Team aufgrund der Corona-Pandemie den Titelgewinn und den Aufstieg nicht wirklich zelebrieren konnte.

Für die Etelser geht es in den kommenden Tagen mit zwei Testspielen weiter. Zunächst kommt am Freitag die U23 des SV Werder Bremen (Anpfiff um 18.30 Uhr). Am Sonntag tritt die Goerdel-Elf dann beim TSV Fischerhude-Quelkhorn an. Diese Begegnung soll um 16.30 Uhr beginnen.