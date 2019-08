Er ist der Königstransfer des FSV Langwedel-Völkersen: Daniel Throl. (Björn Hake)

Nachdem in der Vorsaison der Klassenerhalt so gerade eben auf der Ziellinie realisiert worden war, startet der FSV Langwedel-Völkersen mit deutlich größeren Ambitionen in die neue Spielzeit der Bezirksliga. „Zu sagen, wir wollen besser abschneiden als im Vorjahr reicht natürlich nicht aus. Denn ein schlechteres Abschneiden würde den Abstieg bedeuten. Wir wollen schon höher hinaus“, gibt Coach Emrah Tavan die Richtung vor. „Eine konkrete Vorgabe vom Verein gibt es nicht. Aber die Mannschaft wurde durch einige spannende Neuzugänge ergänzt und hat dadurch eine hohe Eigenmotivation.“

Auf die vergangene Spielzeit will Tavan lieber nicht mehr so viel blicken. „Die Voraussetzungen waren alles andere als einfach und unter diesen Umständen war ich mit der Hinrunde ziemlich zufrieden. In der Rückserie haben wir auch bedingt durch einige personelle Ausfälle abgebaut und vor allem gegen schwächere Teams Punkte liegen gelassen“, erklärt der Übungsleiter, der vor Jahresfrist erst im Laufe der Vorbereitung endgültig die Verantwortung übertragen bekam und fortan in seiner ersten Trainerstation gute Arbeit leistete. „Die Jungs haben es mir aber auch meistens sehr leicht gemacht. Es ist ja keine einfache Situation, wenn aus einem Mitspieler plötzlich der Trainer wird“, sagt Emrah, der nun vor seiner zweiten Bezirksligaspielzeit als FSV-Trainer steht.

Diese soll von Beginn an in ruhigeren Gefilden ablaufen. Besonders ein Spieler soll helfen, um dieses Ziel zu erreichen: Daniel Throl. Mit dem Rückkehrer, der zuletzt dem Oberligisten TB Uphusen angehörte, ist dem FSV ein echter Königstransfer gelungen. „Über Daniel muss man nicht viel sagen. Sportlich ist er in dieser Liga ein Ausnahmespieler, aber auch als Typ hilft er uns richtig weiter. Er pusht, motiviert und geht immer voran“, lobt Tavan seinen Kumpel in höchsten Tönen, führt aber auch weiter aus, „dass man auch die weiteren Neuzugänge wie Dennis Gross, Pizan Demli oder Martin Kusnik nicht vergessen sollte. Wir haben mehr Breite und Qualität im Kader.“

Mittelfeldmotor Daniel Throl gab nach seiner Zusage selbstbewusst an, mit seinem FSV in den nächsten zwei bis drei Jahren die Landesliga in Angriff nehmen zu wollen. Der Trainer freut sich über solch ambitionierten Ziele: „Manch einer träumt schon in diesem Jahr vom großen Wurf, aber so weit sind wir meiner Meinung nach noch nicht. Da sind Teams wie Etelsen, Hambergen, Heeslingen II oder der VSK Osterholz uns noch ein wenig voraus.“ Emrah Tavan hofft darauf, dass sein Kader von größeren Verletzungen verschont bleibt, wurde in jüngster Vergangenheit aber schon zweimal böse erwischt. Abwehrspieler und Kapitän Jan-Ole Post (Knöchel) verletzte sich im Rahmen des Etelser Schlosspark-Cups schwer und fällt mehrere Monate aus.

Zudem riss sich Stammkeeper Moritz Nientkewitz das Kreuzband. „Das waren natürlich richtige Hiobsbotschaften. Moritz ist nicht eins zu eins zu ersetzen. Wir haben viele Gespräche mit Torhütern geführt, konnten aber extern noch keinen Ersatz finden. Wenn das so bleibt, hat Mika Haase aus unserer Zweiten unser vollstes Vertrauen“, erklärt der Coach, der fortan für den jeweiligen Gegner unberechenbarer sein möchte: „Im letzten Jahr haben wir meist ein System gespielt und der Gegner wusste, was er von uns zu erwarten hatte.“ Sehr zufrieden ist Emrah Tavan mit der Vorbereitung: „Die Jungs sind alle heiß und ziehen in den Einheiten richtig gut mit. Man merkt, dass sie wollen. Mir selbst geht es aber genauso. Ich freue mich total auf die neue Saison.“

Weitere Informationen

Kader

Zugänge: Pizan Demli (FC Verden 04), Dennis Groß (FC Verden 04), Mike Hänseroth (JFV Verden/Brunsbrock U19), Philip Schmid (TSV Etelsen), Paul Nientkewitz (TSV Etelsen U19), Niklas Bischoff (TSV Uesen), Ferhat Tavan (TB Uphusen II), Daniel Throl (TB Uphusen)

Abgänge: Marvin Louis (Ziel unbekannt), Gentian Gjikolli (SVV Hülsen), Alex Kirillow (eigene 2. Herren), Sören Grimm (eigene 2. Herren)

Restkader: Moritz Nientkewitz, Daniel Stötzel, Martin Kusnik, Jan-Luca Rohlfs, Jan-Ole Post, Jan-Ole Ernst, Dominik Zielinksi, Marvin Wasmuth, Dominik Bockstette, Louis Gehrke, Steven Throl, Viktor Heidt, Eddy Kelsch, Artur Pfannenstiel, Niclas Tiedemann, Thorben Wendt, Hermann Babe, Philipp Dondelinger, Justin Schmidt

Trainer: Emrah Tavan

Betreuer: Sören Knop , Felix Garbade

Saisonziel: Einen guten einstelligen Tabellenplatz und eine sorgenfreie Saison