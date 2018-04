Hendrik Hofmann (rotes Trikot) und der TSV Otterstedt unterlagen unter ihrem neuen Interimscoach dem TSV Brunsbrock trotz einer Führung deutlich. (Hake)

Landkreis Verden. Nach Rainer Seeger, der noch vor Saisonbeginn seinen Hut genommen hatte, trat nun auch sein Nachfolger Eckhard Hartwig als Trainer des TSV Otterstedt zurück. Gegen die Roten Teufel aus Brunsbrock übernahm Marco Trunkhart das Team aus der 1. Fußball-Kreisklasse Verden und soll es bis zum Saisonende als Interimscoach betreuen. Die Elf von Thomas Tödter nutzte die Verwirrung bei Otterstedt und gewann deutlich. Keinen Sieger gab es im Kellerduell zwischen dem SV Baden und TSV Achim II. Wegen der widrigen Platzverhältnisse wurden die Spiele Bassen II gegen Etelsen II, Langwedel-Völkersen II gegen Blender und Achim III gegen Wahnebergen abgesagt.

TSV Otterstedt - TSV Brunsbrock 1:4 (1:1): Auf dem Spielberichtsbogen stand noch Eckhart Hartwig als Coach des TSV Otterstedt. Tatsächlich aber hatte der Trainer sein Amt bereits zur Verfügung gestellt. „Es gab Differenzen zwischen der Mannschaft und mir. Daher bin ich zurückgetreten“, sagte Otterstedts Ex-Coach Hartwig auf Nachfrage. Weil sich die Verantwortlichen in Otterstedt mit der Suche nach einem neuen Übungsleiter Zeit lassen wollen, sprang Co-Trainer Marco Trunkhart kurzfristig ein und wird die restlichen Spiele bis Saisonende an der Seitenlinie stehen. Gegen die Roten Teufel erwischten die Platzherren einen guten Start, führten sie doch nach einer Viertelstunde mit 1:0 durch den Treffer von Fabian Rebbin. Das Team von Thomas Tödter antwortete aber sofort und glich nur eine Minute später durch Mathis Tietje aus. In Halbzeit zwei stellte Tietje mit seinem zweiten Treffer die Weichen auf Sieg (56.), ehe Funke (82.) und Robert Decani (87.) noch etwas für das Torverhältnis taten.

TSV Thedinghausen II - TV Oyten III 1:3 (0:2): Jan Kampe beklagte große Personalnot: Der Trainer des TSV Thedinghausen II musste auch gegen Oyten improvisieren, weil ihm gleich ein Quartett an Stammkräften fehlte. So standen ihm Steffen Schröder und Eugen Kern wegen Verletzungen nicht zur Verfügung, die beiden talentierten A-Junioren Mario Homes und Henrik-Onno Günther werden derzeit von Coach Sven Gudegast in der Kreisliga-Elf benötigt. „Oyten hat das clever gemacht und verdient gewonnen“, befand Kampe, dessen Elf nach einem Oytener Doppelschlag durch Johannes Wrede (17.) und Andreas Itzen (19.) früh 0:2 zurück lag. Als die Gastgeber Alles-oder-nichts spielten, war Wrede zur Stelle und schloss einen Konter zum 3:0 ab. Kurz vor dem Abpfiff gelang Jan-Dirk Reunitz das Ehrentor für das Kampe-Team.

SV Baden - TSV Achim II 2:2 (1:1): Letztlich können die Badener besser mit dem Unentschieden leben, denn sie behaupteten ihren Vorsprung von vier Zählern gegenüber Achim II, das den ersten von zwei Abstiegsrängen einnimmt. Dennoch war Meick Fehling nicht zufrieden mit dem Resultat. „Uns hat man mit dem Schlusspfiff einen regulären Treffer genommen“, beklagte der SVB-Coach eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters. Der Referee hatte auf Abseits entschieden, als Tobias Bauer in letzter Sekunde den Ball ins Achimer Tor beförderte. Damit verhinderte der Unparteiische den ersten Badener Sieg unter Fehling. In Halbzeit eins war es eine ausgeglichene Partie, in der Marco Bretschneider die Gäste in Führung schoss (38.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Suriyan Pamplong auf Zuspiel von Lion Lohmann zum 1:1 aus. In Durchgang zwei wagten die Badener mehr, gerieten aber nach einem Konter in Rückstand. Andreas Kurgannikow traf für Achims Reserve nach einer Stunde. In der Schlussphase drückte der SVB dann gehörig auf das Tempo und kam durch ein Traumtor von Lohmann, der den Ball aus der Distanz in den Torwinkel jagte, zum 2:2.