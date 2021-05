Viele Niederlagen, großes Verletzungspech und leere Zuschauerränge – hinter den Volleyballern des TV Baden liegt eine schwierige Saison in der 2. Bundesliga Nord. (Björn Hake)

Einen Stammplatz zu besitzen, kann einem ein gutes Gefühl geben. Schließlich ist solch ein Plätzchen auch ein Zeichen von Kontinuität und Konstanz. Einen Stammplatz hatte auch der TV Baden in der gerade abgelaufenen Saison der 2. Volleyball-Bundesliga Nord inne – und zwar in der Tabelle. Nachdem sich der TVB in der Anfangsphase der Spielzeit für eine kurze Zeit in der Spitzengruppe des Tableaus wiedergefunden hatte, rutschte das Team Mitte November auf Rang zehn ab. Auf diesem Platz blieb der TV Baden bis zum Ende der Saison.

Ein Jahr zuvor war der Blick auf die Abschlusstabelle für die Schwarz-Weißen erfreulicher. Die Saison 2019/2020, die im Gegensatz zur jüngsten wegen der Pandemie abgebrochen wurde, schloss die Mannschaft um TVB-Trainer Werner Kernebeck auf dem sechsten Platz ab. Sportlich sei man in der Saison 2020/2021 durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen, findet Badens Manager Peter-Michael Sagajewski. „Das gilt für das Team und das Umfeld.“

Peter-Michael Sagajewski bleibt trotz der Sorgen optimistisch. (Björn Hake)

Die Mannschaft hatte nach einer guten Vorbereitung einen guten Start hingelegt, musste nach dem dritten Spieltag aber einen Rückschlag hinnehmen, von dem sie sich lange Zeit nicht erholte: Ole Sagajewski verletzte sich am Knie. Nach dem zweiten Heimspiel – es war zugleich der letzte Badener Auftritt vor Zuschauern in der Lahofhalle – war für den Leistungsträger die Saison zu Ende. Die Folgen waren auf dem Feld lange Zeit unübersehbar. Die Kernebeck-Crew unterlag fünfmal in Folge mit 0:3. „Das war dem Schock und dem Umbruch geschuldet“, meint Peter-Michael Sagajewski. „Am Ende haben wir dann wieder einige Ausrufezeichen gesetzt. Das war gut.“

Auf den Ausfall reagierten Kernebeck und Sagajewski, indem sie Alexander Decker aus der zweiten Mannschaft zurück ins Bundesliga-Team beorderten. Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte. Decker avancierte zu einem der auffälligsten Akteure. Und auch Simon Bischoff spielte sich in den Vordergrund. Als Jan-Henrik Radeke mit einer Handverletzung ausfiel, wurde Bischoff – eigentlich Außenangreifer – im Eilverfahren zum Libero umgeschult. Bischoff behauptete sich auf dieser Position als Stammspieler. „Und das hatte er sich auch vollends verdient. Dass sich Simon durchgesetzt hat, bestätigt meine Sichtweise, den jungen Spielern zu vertrauen und sie aufzubauen“, lobt Peter-Michael Sagajewski seinen Spieler dafür, dass er in die Bresche gesprungen ist, als dies benötigt wurde.

Planung mit sorgenvollem Blick

Ob Simon Bischoff auch in der neuen Saison für die erste Mannschaft des TV Baden aufläuft, steht laut des Managers noch nicht fest. „Bei ihm ist es noch wackelig“, sagte Sagajewski. Die Personalie Simon Bischoff ist jedoch nicht die einzige Baustelle, die beim TVB offen ist. Es gibt so einige, die in den kommenden Tagen abgearbeitet werden müssen. „Wir werden personellen Aderlass haben, wie wir ihn noch nie hatten“, schildert Sagajewski. Demnach verlässt Jan-Henrik Radeke den TVB aus beruflichen Gründen. Mittelblocker Artem Tscherwinski zieht sich in die zweite Mannschaft zurück und wird dort künftig von Peter-Michael Sagajewski gecoacht. Patrick Pfeffer, der sich vor der Saison 2020/2021 dem TVB angeschlossen hat, bricht seine Zelte beim Klub aus dem Weserort wieder ab.

Allerdings sind auch wichtige Baustellen in Sachen Personal positiv abgeschlossen worden. „Es ist nun klar, dass unser Trainer weitermacht“, freut sich Peter-Michael Sagajewski darüber, dass der Coach auch in der neuen Saison Werner Kernebeck heißt.

Werner Kernebeck (links) bleibt Coach des TV Baden. Er hofft, dass Ole Sagajewski in der neuen Saison zu seiner alten Leistungsstärke findet. (Björn Hake)

Für Werner Kernebeck habe es in seinen Überlegungen einen ausschlaggebenden Punkt gegeben, weiterhin den Trainerposten beim TV Baden zu bekleiden: „Es hätte sich falsch angefühlt, jetzt nicht weiterzumachen.“ Die Saison sei für alle Beteiligten eine sehr schwierige gewesen. Durch die pandemiebedingten Begleitumstände sei viel auf einen eingeprasselt. Eine Auszeit sei für ihn jedoch nicht infrage gekommen, weil es Kernebeck nicht das richtige Gefühl gegeben hätte. „Und das Gefüge zwischen Manager, Spielern und Trainern stimmt bei uns sowieso“, sagt der Coach.

Positiv stimmen Sagajewski zudem die Zusagen der Spieler Jannik Haats, Björn Hagestedt, Nick Sörensen, Moritz Wanke, Ole Seuberlich, Alexander Decker und Kapitän Nils Mallon. Beim Mannschaftsführer bestehe jedoch ein zehnprozentiges Rest-Risiko, dass er das Team doch verlässt, erklärt der Manager. Bei Benedikt Gerken hängt ein weiteres Engagement damit zusammen, wo der junge Zuspieler einen Studienplatz erhält. Eingeplant für die neue Saison ist auch Ole Sagajewski. Allerdings müsse der weitere Heilungsprozess nach der Knieoperation beobachtet werden. „Da entscheidet auch die Natur mit“, sagt Peter-Michael Sagajewski. Zudem gebe es die Überlegung, den Leistungsträger in Zukunft auf einer anderen Position einzusetzen. Schließlich werde das Knie eines Außenangreifers in jedem Spiel stark belastet.

Nach aktuellem Stand verkleinert sich der Kader des TV Baden. Sagajewski nennt ihn gar „minimalistisch“. Konkrete Überlegungen, mögliche Lücken im Kader zu schließen, gebe es aber schon. „Wir werden in die Richtung gehen, dass sich jeder in der Mannschaft wiederfindet und gebraucht wird, wenn es nötig ist“, erklärt der Manager. Darüber hinaus soll auch Unterstützung aus der zweiten Mannschaft kommen, die Teil der Oberliga ist. Zudem habe der Klub noch zwei potenzielle Neuzugänge in der „Pipeline“, verrät Peter-Michael Sagajewski.

Viel Arbeit im wirtschaftlichen Bereich

Der Kader ist aber bei Weitem nicht die einzige Baustelle, die es zu beackern gilt. Laut Peter-Michael Sagajewski müsse der Rückhalt aus dem gesamten Verein vorhanden sein, um das Projekt weiterzuführen. Außerdem gebe es im finanziellen Bereich noch sehr viel zu tun. Und in diesem Sektor drängt die Zeit. Denn bis zum 15. Mai müssen die Vereine bei der Volleyball-Bundesliga ihre Meldung für die neue Saison eingereicht haben. „Wir haben schon Zusagen bekommen, unter anderem von unserem Hauptsponsor (Unternehmer Rainer Krone, Anm. der Red.)“, sagt Sagajewski. Mit einigen Unterstützern habe er jedoch noch keine Gespräche geführt, mit dem Bewusstsein im Kopf, dass viele Unternehmer unter den Folgen der Corona-Krise leiden.

Die Auswirkungen der Pandemie bekam der TV Baden auch in der abgelaufenen Saison zu spüren. Es sei wegen der Geisterspiele und den damit verbundenen fehlenden Einnahmen finanziell enger geworden, sagt Sagajewski. Die Unterstützung der Lotto Sportstiftung und eines Sponsors habe jedoch sehr geholfen. „Das Positive ist, dass wir die Saison zu Ende gekriegt haben. Jetzt geht es aber darum, dass wir sehen, was wir uns weiterhin erlauben können“, erläutert der Manager.

Zwar bleibe er optimistisch, doch auch Sagajewski ist sich im Klaren darüber, dass im schlimmsten Fall der Rückzug aus der 2. Bundesliga stehen könnte. Es sei durchaus schon der Gedanke aufgekommen, die Zweitliga-Lizenz zu verkaufen und in die dritte Liga zu gehen. „Ein freiwilliger Rückzug wäre aber ein Stich ins Herz. Unser Ziel bleibt: Wir wollen in der 2. Liga bleiben. So würden wir zeigen, dass wir diese Krise überleben“, verdeutlicht Peter-Michael Sagajewski.