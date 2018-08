Thomas Cordes ist in dieser Serie nicht nur als Trainer von Oytens Jugend-Bundesliga-Mannschaft gefordert. (Björn Hake)

Der Kader des TV Oyten ist gespickt mit erfahrenen Spielern. Auch auf der Bank wird beim Handball-Landesligisten in dieser Saison sehr viel Routine Platz nehmen. Denn die "Vampires" werden in dieser Saison vom Jugend-Bundesliga-Coach Thomas Cordes und Jürgen Prütt trainiert, der zuletzt im Nachwuchsbereich des TVO aktiv gewesen ist. Das Duo löst Frank Janzen ab, der die Oytener Männer nach nur einer Spielzeit wieder verlassen hat.

In Sachen Klassenerhalt musste der TVO in der vergangenen Saison ein wenig zittern. Schließlich ist es Jahr für Jahr ungewiss, wie viele Mannschaften es am Ende erwischt. Die Oytener sind als Tabellenelfter aber von dem Abstieg verschont geblieben. Und das solle auch in diesem Jahr so sein, sagt Jürgen Prütt. Er und sein Trainerkollege Thomas Cordes peilen einen Platz im Mittelfeld des Tableaus an. Doch in Oyten hat im Männerbereich ein kleines Umdenken stattgefunden. Auch aufgrund der Erfolge der männlichen A-Jugend, die sich in diesem Jahr zum zweiten Mal für die Bundesliga qualifiziert hat, sollen neue Strukturen geschaffen werden. "Und der erste Schritt ist uns bereits gelungen", findet Jürgen Prütt. "Wir haben in diesem Sommer die A-Jugend und die erste Mannschaft zu einer großen Trainingsgruppe zusammengeführt."

Die Teams sollen aber nicht nur gemeinsam trainieren. Die Talente aus dem Bundesliga-Kader sollen regelmäßig in der Landesliga auflaufen und so schon einmal an den Senioren-Bereich herangeführt werden. Auch dadurch erhoffen sich die Verantwortlichen eine sorgenlose Saison. Mit der neuen Struktur soll aber auch ein mittelfristiges Ziel erreicht werden. Das wird deutlich, wenn Jürgen Prütt den Blick ein wenig in die Zukunft wirft: "Für die eine Gruppe unserer A-Jugendlichen, die später einmal im Erwachsenenbereich höher spielen wollen, dient unser Team sicher als ein Sprungbrett. Die Jungs, die in Oyten bleiben wollen, freuen sich, dass es unser Angebot gibt." Kurzfristig gesehen, wolle man in dieser Saison erst einmal in ruhiges Fahrwasser gelangen. "Denn die zwei letzten Jahre waren nicht einfach. Vor allem in der Vorsaison war lange Zeit zittern angesagt", sagt Prütt.

Start am 15. September

Doch Prütt und Cordes wollen nicht nur auf die eigenen Talente setzen. Die beiden Coaches wissen genau, dass Erfahrung ein wichtiger Baustein für eine gute Saison ist. Und die haben sie sich mit Marcel Wrede ins Team geholt. Der Linkshänder hat schon viele Jahre in der Landesliga gespielt. "Und Marcel ist sofort gut in das Team hineingewachsen", lobt Prütt den Eifer des Rückraumrechten, der von der SG HC Bremen/Hastedt II zum TVO gewechselt ist. Mit Till Wittrock haben Prütt und Cordes einen zweiten externen Zugang im Sommer begrüßt. Er lief zuletzt für die HSG Bruchhausen/Vilsen auf. "Er wird noch ein bisschen Zeit brauchen", denkt Prütt. Aber der Coach glaubt fest an Wittrock: "Denn er ist sehr trainingsfleißig."

Bis zum ersten Ligaspiel bleibt dem TVO noch etwas Zeit. Das Team startet am 15. September mit einem Auswärtsspiel gegen Spaden in die Saison.