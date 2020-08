Coronabedingt fanden die Wettbewerbe am Mittwoch vor kleiner Kulisse statt. Das fachkundige Publikum bekam aber dennoch interessante Prüfungen zu sehen. (Björn Hake)

Eine Stute namens Feingefühl, von der Reiterin mit viel Feingefühl in Szene gesetzt, hat den ersten Titel beim kleinen, feinen Verdener Sommerturnier geholt. Feingefühl siegte unter Sandra Kötter (Bramsche) im Hannoveraner Championat der fünfjährigen Dressurpferde und qualifizierte sich damit auch für die bundesweite Auslese unter den Nachwuchspferden. Der Hengst Fun4ever mit Felix Hillmer (RCL Rotenburg) im Sattel landete knapp geschlagen auf dem zweiten Championatsrang.

Vor notgedrungen recht spärlicher Kulisse ging am Mittwoch auf dem Gelände der ehemaligen Reit- und Fahrschule der zweite Programmteil der „Verdener Championate“ über die Bühne. Ab dem frühen Morgen maßen sich vor der Kulisse der langgestreckten alten Klinkergebäude zunächst 30 Kandidatinnen und Kandidaten in der Dressurpferdeprüfung Klasse L. Da es dabei auch um die Qualifikation zum Bundeschampionat ging, waren die hannoverschen Pferde nicht gänzlich unter sich. So wurde die höchste Wertnote in diesem Wettbewerb (8,30) auch nicht nur für die Hannoveranerin Feingefühl, sondern auch für den Oldenburger Gaitano unter Beatrice Buchwald vom RFV Graf von Schmettow Eversael.

Für das durchweg fachkundige Publikum war Beatrice Buchwald fraglos keine Unbekannte. Die 31-Jährige hat ihr Handwerk nicht zuletzt bei der erfolgreichsten Dressurreiterin der Welt gelernt, bei der mehrfachen Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Isabell Werth in Rheinberg. Und mit einer Reihe von Championaten, die dieser Tage auch in der Reiterstadt Verden eine Rolle spielen, kennt Beatrice Buchwald sich buchstäblich bestens aus. Mit der Stute Weihegold, die später auch Isabell Werth zu Triumphen tragen sollte, hat Buchwald 2013 den Nürnberger Burgpokal gewonnen und im Jahr darauf den Louisdor-Preis. Drei erste Plätze bei den Bundeschampionaten stehen für Beatrice Buchwald ebenfalls zu Buche, nicht zu vergessen ihr Erfolg bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde 2016 im niederländischen Ermelo, wo sie mit Victoria’s Secret ihren bislang größten Sieg errang.

Kubelke und Fiebelkorn auf Rang zwei

Für Sandra Kötter von der Reit- und Fahrgemeinschaft Falkenberg im Oldenburger Münsterland dürften auch Erinnerungen an frühere Verdener Auftritte mit dunkelbraunen Fürstenball-Tochter Feingefühl aufgekommen sein. 2018 wurde die Stute hier Reservesiegerin bei der Herwart von der Deckenschau, der Spitzenauslese unter den dreijährigen Hannoveranerinnen, und gewann auch das verbandsinterne Reitpferde-Championat. Schließlich wurde Feingefühl auch noch zur Bundeschampionesse gekürt. Dies kann nun in einigen Wochen im westfälischen Warendorf wieder passieren.

Nach den fünfjährigen kamen die sechsjährigen Dressurpferde ins Viereck, genau 20 an der Zahl und einige davon mit Reiterin oder Reiter aus dem großen Pool des örtlichen RV Aller-Weser. Die Lokalmatadore hielt hervorragend mit, allen voran Anna-Sophie Fiebelkorn mit dem Wallach Mateo und Jörn Kubelke mit Quintessential. Den Sieg im Hannoveraner Championat ging zwar an Dolciario (8,2) unter Eva Niklova (RSC Osnabrücker Land), direkt dahinter platzierten sich allerdings gleichauf die beiden Pferde der Aller-Weser-Vertreter.

Mit dem Wallach Quintessential v. Quantensprung hatte Kubelke zum Auftakt gleich für den Maßstab gesorgt: Das erste Starterpaar heimste glatte 8,0 ein. Despiacio/Eva Niklova setzten als Vierte noch einen drauf, und unmittelbar danach vergaben die Richter auch für Don Mateo mit Anne-Sophie Fiebelkorn die Note 8. Später zog Sophie Duprée (RV Mittelweser/Bücken) mit Flulido noch nach und ergänzte das Achter-Duo zum Trio.

Nicht mehr in die Platzierung reichte es für Quantum Star unter Anett Müller (RV Graf von Schmettow/ Kirchlinteln). 7,2 bedeuteten Platz zwölf – gemeinsam mit Jörn Kubelkes weiterem Championatsaspiranten Emilio Carino und Dünengold, geritten von Birgit Seemann (RC General Rosenberg).

An diesem Donnerstag konzentriert sich das Geschehen auf die Herwart von der Decken-Schau, bei der in der Niedersachsenhalle 75 dreijährige Stuten auf den Laufsteg kommen sollen. Die Zukunftshoffnungen für Zucht und Sport werden ab 9.30 Uhr präsentiert. Für die geballte „Stutenpower“ wie für alle anderen Ereignisse bei den „Verdener Championaten" gilt: Interessierte können am Bildschirm stets dabei sein (www.clipmyhorse.tv).

In der Niedersachsenhalle finden auch die beiden Prüfungen zur Qualifikation für den Nürnberger Burgpokal statt. Am Sonnabend steht zunächst der Grand Prix Special auf dem Programm, und dem fiebert Nadine Husenbeth (Sottrum) gleich in zweifacher Hinsicht entgegen. Die 27-Jährige wird einen doppelten Auftritt haben. Ihre Hoffnungen ruhen sowohl auf der achtjährigen Stute Faviola, die fünfjährig schon starke Elfte bei der Jungpferde-WM in Ermelo war, sowie auf dem ebenfalls achtjährigen Wallach Duracell. Husenbeth ist optimistisch: „Beide sind in sehr guter Form und haben das Potenzial vorne mitzumischen“.