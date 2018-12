Es gelang nicht viel, weder bei Bassen (weiße Trikots), noch bei Ottersberg und Dominik Rosenbrock. (Björn Hake)

Ottersberg. Der Regen fällt in Strömen und wird noch zusätzlich von heftigem Seitenwind angepeitscht. Es fröstelt alle, die an diesem Sonntag den Weg zum Ottersberger Fußballplatz auf sich genommen haben. An der Seitenlinie steht Jan Fitschen und versucht verzweifelt, Herr der Lage zu werden. Seine Aufmerksamkeit gilt in diesem Moment jedoch weniger dem Geschehen auf dem Platz, sondern mehr seiner Bekleidung. Der Coach der Wümmekicker ist der Resignation nahe bei dem Versuch, sich mit zwei Decken einzuhüllen. Nach Minuten des unermüdlichen Kampfes hat er schließlich Erfolg. Er ist geschützt vor Wind und Wetter. Mit Erfolg kämpften auch seine Mannen gegen die äußerlichen Umstände und gegen den TSV Bassen. Das Bezirksliga-Derby endete mit einem 1:0 (0:0) für die Gastgeber.

Vor der Partie hatte Jan Fitschen noch betont, dass der Ottersberger B-Platz viel Wasser abkönne. Und das musste er auch. In der ersten Halbzeit regnete es immer mal wieder. Kurz vor der Pause und auch währenddessen, musste der Platz viel Wasser schlucken. Doch das war noch nichts im Vergleich zu den Massen in Hälfte zwei. „Eigentlich hätte man nachher gar keinen Fußball mehr spielen dürfen“, merkte Bassens Coach Uwe Bischoff nach dem Abpfiff an. Im Grunde wurde kaum Fußball gespielt. Denn beide Mannschaften sind zwar spielerisch zu deutlich mehr imstande, doch auf den Platz bekam das an diesem Tag unter diesen Umständen weder Ottersberg noch Bassen. Die Gäste gingen personell arg gebeutelt in die Partie. „Beispielsweise musste ich Kai Wessel, eigentlich Verteidiger, auf außen stellen. Da, wo ich eigentlich Tempo haben wollte“, haderte Bischoff. Er sah dennoch eine gute Partie seiner Truppe. „Ich bin total zufrieden mit ihr, weil sie richtig gut defensiv gespielt hat.“ Das war auch die Marschroute. Von Beginn an empfing der TSV Bassen den Gastgeber erst ab der Mittellinie und stellte dann die Räume zu.

Es musste ein Standard sein

Ein Durchkommen war kaum möglich, da Ottersberg zudem nicht mit Ideenreichtum glänzte. „Keinen Vorwurf an die Mannschaft, die Jungs frieren auch und dann kommen noch Wind und Regen dazu“, begründete Jan Fitschen die spielerisch schwache Leistung. So waren zwei Schüsse aus der Distanz als Höhepunkte von Hälfte eins zu betrachten. Der erste war ein vermeintlich harmloser Bassener Freistoß, der erst durch die unzureichende Abwehr von Keeper Felix-Rolf Mindermann zur Gefahr wurde. Bassens Jonah Schnakenberg bekam den Abklatscher jedoch nicht unter Kontrolle (9.). Auf der anderen Seite zog Egzon Prcani aus gut 18 Metern ab, doch Lukas Schuler war im Gästetor auf dem Posten (14.).

Besserung brachte auch die zweite Hälfte nicht. Somit war beinahe schon klar, wie diese Begegnung enden würde. Denn der TSV Bassen bekommt in fast jeder Partie dieser Saison einen Gegentreffer per Standard. In Ottersberg war es in Minute 68 der Fall. Nicklas Falldorf schlug eine scharfe Ecke in den Strafraum. Lukas Schuler segelte drunter her, und am zweiten Pfosten war Jannik Tölle der dankende Abnehmer – 1:0. „Dass wir wieder ein Gegentor nach einem Standard bekommen, ist unglaublich zermürbend. Es wiederholt sich Spieltag für Spieltag“, war Uwe Bischoff der Verzweiflung nahe.

Weil die Grün-Roten in puncto Offensive wenig bis gar keine Gefahr ausstrahlten, bleib es beim 1:0, das lediglich Egzon Prcani noch hätte ändern können. Sein Schuss in der 91. Minute landete aber am Pfosten. Danach war Schluss. „Auf einer Seite bin ich froh, dass wir gespielt haben und so eine längere Winterpause haben. Auf der anderen Seite haben wir den Jungs und den Zuschauern mit der Austragung sicherlich keinen Gefallen getan. Es war nur noch nach dem Motto: Irgendwie über die Runde bringen. Aber wir haben drei Punkte mitgenommen. Und das ist das Wichtigste“, resümierte Fitschen, ehe er sich fröstelnd, aber zumindest dank des gewonnen Kampfes gegen die Decken relativ trocken in die Winterpause verabschiedete. Für Uwe Bischoff hieß es hingegen: nass, kalt und nicht mal Punkte.