Die LGKV-Athleten Sophie Kohlhase, Moritz Schaller, Stella Kuhr und Jan-Lukas Debrodt (v.l.) überzeugten in Arsten. (fr)

Beim Hermann-Dressel-Cup in Bremen-Arsten haben fünf Aktive der LG Kreis Verden einmal mehr gute Leistungen gezeigt. Gleich zweimal bewies der Verdener Udo Müller sein Können. Bei den Männer-Sprints war der M55-Senior über 60 Meter in 8,72 Sekunden fix unterwegs, ebenso über 100 Meter mit seiner Saisonbestzeit von 13,89 Sekunden. Dass er auch über die doppelte Distanz zu starken Zeiten fähig ist, will Müller bei der am kommenden Sonntag in Osterholz-Scharmbeck stattfindenden Bezirksmeisterschaft unter Beweis stellen.

Nur wenige Teilnehmer lockten die 800-Meter-Wettbewerbe der Frauen und weiblichen Jugend an. Davon ließen sich sie beiden Verdenerinnen Sophie Kohlhase und Stella Kuhr jedoch nicht beirren. In einem laut LGKV-Sportwart Helmut Behrmann „einsamen Rennen“ kamen Kohlhase als Siegerin bei den Frauen (2:32,30 Minuten) und Kuhr als Beste der U18-Jugend (2:36,51 Minuten) ins Ziel. „Stella Kuhr verbesserte ihre Jahresbestzeit deutlich um fünf Sekunden und konnte sich über die damit erfüllte Qualifikationsnorm zur Landesmeisterschaft freuen“, berichtete Behrmann. Ein gelungener Wettkampf war es auch für den Verdener Moritz Schaller, der im 1000-Meter-Lauf der Männer und männlichen Jugend als Dritter der Männerwertung mit 2:51,09 Minuten eine persönliche Bestzeit verbuchte. Ebenfalls gut lief es für den Kirchlintelner Jan-Lukas Debrodt, wenngleich er als bester U20-Läufer mit 3:04,62 Minuten nicht ganz an seine Bestzeit herankam.

Bestleistung für Peter Paul Steinbach

In einer starken Verfassung präsentierte sich der LGKV-Zehnkämpfer Peter Paul Steinbach in Papenburg. Er verbesserte sich um gleich 259 auf 4666 Punkte und wurde damit Zweiter der Landesmeisterschaft sowie Dritter der Norddeutschen Meisterschaft. Im Kampf um Platz zwei beziehungsweise drei lieferte sich der Verdener ein enges Duell mit Dario Jaske vom SV Osterbrock, der auf die gleiche Punktzahl kam. Weil Steinbach jedoch in sechs Disziplinen besser war, landete er jeweils vor seinem Konkurrenten.

Bei spürbarem Gegenwind verfehlte Steinbach über 100 Meter in 12,43 Sekunden seine persönliche Bestzeit nur um eine Hundertstelsekunde. Im Weitsprung blieb er mit 5,02 Metern „im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit“ (Behrmann), während er die Kugel auf 10,07 Meter stieß und sich damit bis auf zwei Zentimeter seiner Bestmarke näherte. Im Hochsprung toppte er mit 1,72 Metern seine bisherige Jahresbesthöhe. 55,90 Sekunden über die 400 Meter bedeuteten eine neue Bestzeit und rundeten den zufriedenstellenden ersten Tag ab.

Am zweiten Tag knüpfte Steinbach an die Darbietungen des ersten an: Eine persönliche Bestzeit über 110 Meter Hürden (20,27 Sekunden), Jahresbestmarke mit dem Diskus (29,67 Meter), weitere Bestleistungen beim Stabhochsprung (2,90 Meter), Speerwurf (40,98 Meter) und über 1500 Meter (5:06,42 Minuten) – Steinbach war richtig gut drauf.

Auf neue Bestzeiten hoffte auch Nele Prüser beim Sparkassen-Meeting in Osterode. Doch Oberschenkelprobleme kamen ihr in die Quere. Beim Einlaufen für den 800-Meter-Lauf der U18-Jugend spürte sie diese, sodass sie ihr Leistungsvermögen nicht ausschöpfen konnte und mit 2:21,48 Minuten Elfte ihrer Altersklasse wurde. Bemerkenswert: Trotz der Beeinträchtigung verfehlte sie ihre Jahresbestzeit nur um zwölf Hundertstelsekunden. „Bleibt für Nele Prüser zu hoffen, dass keine Trainingspause nötig sein wird und die geplanten Läufe über 1500 Meter und 800 Meter bei der am 16./17. Juni in Papenburg stattfindenden Landesmeisterschaft mit guten Plätzen gelingen“, sagte Behrmann.