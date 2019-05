Chancen hatten die U18-Junioren des TV Oyten während ihres Auswärtsspiels gegen den VfL Güldenstern Stade zur Genüge. Dennoch verloren die von Dennis Wiedekamp trainierten Landesliga-Fußballer die Partie mit 1:3 (0:1).

Zwar habe seine Mannschaft zunächst zweimal Glück gehabt, dass Stade nicht schon früher in Führung gegangen war – das 1:0 der Gastgeber fiel erst in der 38. Spielminute –, „danach müssen wir zwingend das Spiel drehen“, sagte Wiedekamp. Vor dem Seitenwechsel waren es Lennart Brand und Erik Baeßmann, die den Ausgleich verpassten. Auch nach der Pause hatten die Gäste gute Möglichkeiten. Genutzt wurde jedoch nur eine: Julian Stiehl traf per Elfmeter.

Allerdings war die Partie zu diesem Zeitpunkt – das Tor fiel in der ersten Minute der Nachspielzeit – längst entschieden. Denn bevor Stiehl traf, hatte Stade bereits zwei weitere Tore erzielt (48., 89.). Zudem sah TVO-Spieler Cedric Bethkenhagen nach einer Stunde die Rote Karte. Wiedekamp: „Selbst in Unterzahl haben wir es immer wieder geschafft, frei vor dem Stader Torwart aufzutauchen. Nur versagten hier immer die Nerven. Kompliment an das komplette Team für die starke Leistung, auch wenn leider keiner Punkte dabei herauskamen.“