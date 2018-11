Jacqueline Nowak hat sich gegen Oldenburg möglicherweise schwer am Knie verletzt. (Björn Hake)

Oyten. Fünftes Heimspiel, fünfter Sieg. Die Oberliga-Frauen des TV Oyten II haben ihre Weiße Weste in Heimspielen behalten. Die Vampires lieferten sich mit den Handballerinnen des VfL Oldenburg III einen offenen Schlagabtausch. 22:16, so endet manch ein Handball-Spiel nach voller Spielzeit. In Oyten war dies aber lediglich das Halbzeitergebnis. Am Ende triumphierte die Sieben von Coach Jens Dove mit 41:36 (22:16) und schob sich damit auf Rang vier der Tabelle vor.

In der Regel sind Trainer mit solchen Resultaten nur zu 50 Prozent zufrieden. Zumeist loben sie die Offensive und monieren die Defensive. Nicht so Jens Dove. „Oldenburg hat das clever gemacht, sie haben uns immer wieder vor neue Aufgaben gestellt. Mal haben sie mit sieben Feldspielern gespielt, mal mit zwei Kreisläufern – immer wieder was Neues. Daher will ich in dem Punkt die Abwehr in Schutz nehmen“, stellte sich Dove vor seine Mannschaft. Und die fand auch immer wieder Lösungen für das unberechenbare Spiel der Gäste. Zum Teil lag das auch an dem Kontrahenten selbst. „Sie haben es sich dadurch auch selbst schwer gemacht, da sie dadurch nicht zu ihrem Rhythmus gefunden haben und wir teils zu einfachen Toren kamen.“

Nowak: Verdacht auf Kreuzbandriss

So kontrollierte der TVO das Spiel von Beginn an und setzte sich schnell auf 7:2 (7.) ab. Doch es folgte ein Cut im Vampires-Spiel, Oldenburg kam auf 11:14 (20.) wieder heran. Kurz vor der Pause dann der nächste Rückschlag: Jacqueline Nowak musste verletzt das Spielfeld verlassen. „Es besteht der Verdacht auf Kreuzbandriss. Wir können nur hoffen, dass sich das nicht bestätigt.“ Bei den Oytenerinnen hingen danach die Köpfe runter. Die richtete Dove in der Pause wieder erfolgreich auf. Die Gastgeber zogen wieder an und erarbeiteten sich einen komfortablen Acht-Tore-Vorsprung – 38:30 (53.). Zwar verkürzte Oldenburg III nochmals, doch gefährdet war der nächste Heimtriumph nicht mehr.

„Im Endeffekt hatten wir Oldenburg gut im Griff und haben verdient gewonnen, weil wir immer wieder gut auf die uns gestellten Aufgaben geantwortet haben. Ich bin glücklich“, resümierte ein Jens Dove, der sich auch dementsprechend anhörte.