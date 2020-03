Die regionale Wirtschaft ist von der Corona-Pandemie ebenfalls bedroht, das könnte auch Konsequenzen für den Lokalsport haben. (Björn Hake)

Kurt Thies: Diese Woche klingelt es gar nicht mehr so oft, jetzt hat es sich langsam beruhigt. Ende letzter Woche war es schlimm. Es kam etwas von der Bundesregierung, etwas von der Stadt, etwas vom Landkreis – aber es gab keine einheitliche Regelung. Auch die Absagen der Verbände kamen unterschiedlich, erste Meldungen hatten sich bereits in der Nacht zum Donnerstag in den sozialen Medien verbreitet. Da hat es keinen Spaß gemacht, da hatte ich schon zu meinen Kollegen gesagt: Ich gehe auf Sendepause. Mittlerweile haben die Leute aber zum Glück begriffen, worum es geht.

Wie geht es weiter? Was besagen die Regularien?

Jürgen Stebani (Vorsitzender des NFV-Spielausschusses, Anm. d. Red.), unser Herr der Spiele, hat das treffend ausgedrückt. Er sagte: „Ich habe zwei Glaskugeln vor mir liegen. Die eine sagt mir das Wetter voraus, die andere, wie es weiter geht.“ Ich möchte aber nicht in der Haut von Jürgen Stebani stecken. Egal, wie es nachher kommen wird, ob die Saison zu Ende sein wird oder der Spielbetrieb fortgesetzt wird. Viele fangen dann an mit: „Man hätte doch.... Man hätte ja das und das anders machen können.“ Schlaumeier gibt es überall, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft und natürlich auch im Sport. Es gibt keine Formel, keinen Masterplan, keine Richtlinien. Das Einzige, was man machen kann, ist, in die zuständigen ehrenamtlichen Personen, die sich damit auskennen, Vertrauen zu haben.

Beim NFV sitzen Leute, die das hauptberuflich machen. Das sind Profis, die wissen mit dieser Situation umzugehen. Der Präsident, Günther Distelrath, ist ein sehr umsichtiger Mann. Er kommt nicht aus der Politik, er hat Erfahrung in Personalführung bei der Sparkasse. Es wird keine Kurzschlüsse geben. Es ist zwar jetzt eine immense auch wirtschaftliche Last zu tragen, aber wir haben genügend Zeit, um über alles nachzudenken. Wir müssen damit fertig werden. Wir betreiben „nur“ Amateursport. Wir haben nicht so sehr den Druck von außen und wir sind sehr gut aufgestellt. Was nie jemand sieht ist, was allein die Jugendausschüsse alles leisten. Die haben es mit vielen Eltern zu tun, was bekanntlich manchmal nicht so einfach ist. Vor deren Arbeit muss man den Hut ziehen. Gerade ist es quasi vereinfachtes arbeiten.

Das möchte ich nicht beurteilen. Man sollte sich auch nicht auf ein Datum versteifen. Es geht ausschließlich darum, Zeit zu gewinnen. Wir müssen das wie die Mediziner sehen, wir benötigen Zeit.

Das kann ich nicht glauben. Aber das alles steht in den Sternen. Vielleicht wäre es das Fairste, zu sagen: Die Saison ist zu Ende. Und dann machen wir es wie die ganze Welt, dann müssen alle wieder booten. Aber das ist nur eine von vielen Varianten.

Das könnte ich mir gut vorstellen. Im Moment sind wir ja noch in der Phase, in der das Virus expandiert. Schauen wir nach Ostern mal. Fußballer sollten ja taktisch diszipliniert sein. Daher kann ich nur an alle appellieren: Seid es auch. Disziplin ist die beste Medizin für alle.

Ja, das ist korrekt. Wir kommunizieren aber auch auf Bezirksebene. Wir werden zu 99 Prozent gemeinsam agieren. Es wird keinen Alleingang des Kreises geben, dafür sind wir auch zu sehr vernetzt. Wie soll das ein Kreis alleine regeln? Beispielsweise Etelsens Erste spielt, aber die Zweite nicht. Das funktioniert nicht. Einsame Entscheidungen werden nicht getroffen. Das ist nun eine wunderschöne Zeit, um E-Football voranzutreiben. Zwar ist leider auch die Sitzung ausgefallen, in der wir Feedback bezüglich der Endrunde bekommen hätten. Aber alles andere ist erst mal lahmgelegt. Nun kann man das Thema vorantreiben.

Besser nicht, dann würden ja alle nur allein vor dem PC jubeln (lacht). Das geht auch nicht.

Es gibt alle Szenarien. Aber es ist viel zu früh, um darüber etwas sagen zu können. Wir fangen gerade erst damit an, darüber zu diskutieren. Es wird sicherlich eine ganze Weile dauern, aber wir müssen auch nichts überstürzen. Wir müssen alles abwägen. Es hat nie einen Plan B gegeben. An den Plänen arbeitet man jetzt. Immerhin sehen die Rasenplätze nun wieder gut aus. Schönes Wetter, Fußball gucken, Freunde treffen und ein Bier trinken. Der Heißhunger auf Fußball wird wieder ein größerer sein, wenn es dann wieder losgeht.

Am liebsten natürlich nicht, am liebsten wäre mir wie allen anderen auch die Austragung auf dem Platz. Bisher hatte sich das auch niemand vorstellen müssen. Es ist schwierig, doch wir werden uns wohl an eine Saison ohne Meister gewöhnen.

Wir könnten sofort wieder hochfahren. Eine Woche Vorlaufzeit, das reicht. Die Hochfahrzeit des Verbandes ist nicht so lang. Jeder weiß, was er wie machen muss. Das ist relativ simpel. Aber sagen wir mal, nach dem 19. April soll wieder gespielt werden, das wäre ja super. Aber das bedarf seitens der Vereine einer gewissen Anlaufzeit. Da reicht nicht eine Woche. Bereits zu diesem Zeitpunkt wären die Mannschaften vier Wochen aus dem Training und hätten auch keine Spiele absolviert. Im Prinzip ist die Lust jetzt raus. Es müsste erst mal wieder eine Vorbereitungszeit geben. Man muss halt alles zu Ende denken und was man vor allem nicht darf, ist, sich gegeneinander auszuspielen. Nur zusammen überstehen wir diese Lage.

Ja, definitiv, einige sind bedroht. Man braucht sich nur mal umschauen, allein wie viel Bandenwerbung es schon auf den Sportplätzen der Region gibt. Die Vereine sind auf externe Gelder angewiesen. Da wird mit Sicherheit einiges wegbrechen. Wir hatten selbst mal einen Handwerksbetrieb. Gibt es Kürzungen, dann wird an jeder Schraube gedreht, jeder Groschen wird umgedreht. Handwerksmeister, Bäcker und so weiter, das Sponsoring kleiner Dorfvereine wird mit als erstes gestrichen. Allein schon große Jugendabteilungen mit langen Fahrten sind nicht mit reinen Mitgliedsbeiträgen aufzufangen. Das werden viele Vereine zu spüren bekommen. Am Ende werden wahrscheinlich einzig die Lebensmittelbranche und die Toilettenpapier-Hersteller die Gewinner sein (schmunzelt). Die ganze Gesellschaft wird heruntergefahren und muss neu anfangen, wie auch der Lokalsport. Das wird nicht einfacher für alle, in der Politik, in der Wirtschaft und auch im Sport. Ich glaube, wenn es mal vorbei sein sollte, dass die Leute wieder Bock haben, rauszugehen und sich Sport anzuschauen. Dann wird jedoch erst mal alles anders sein. Aber in Verden sind wir auf der Insel der Glücksseeligen. In Kreis Verden müssen keine Hallenmieten bezahlt werden und es gibt Zuschüsse für Energiekosten. Das betrifft den gesamten Sport im Landkreis, Handballer und so weiter wie auch Fußballer. In Nachbarkreisen ist das so nicht selbstverständlich. Zudem können sich unsere Sportanlagen im Vergleich zu anderen Kreisen gut sehen lassen.

Der Fußball sollte in solch einer Situation keine Sonderrolle einnehmen. Aber für den Profisport gilt das scheinbar nicht, er ist ständig in den Schlagzeilen. Die DFL eiert herum, anstatt klare Kante zu zeigen. Der Imageschaden wird immens sein. Das Zeichen ist, dass Zuschauer in den Stadien nicht mehr wichtig sind, dass man sie nicht mehr unbedingt braucht. Man braucht vor allem die Fernsehgelder. Ich unterscheide auch zwischen zwei verschiedenen Arten. Das eine sind die Profiligen, die wie Zirkusveranstaltungen mit hochbezahlten Artisten sind. Und dann gibt es den Amateurfußball, in dem an einem Wochenende in Deutschland 82 000 Spiele ausgetragen werden. Was da geleistet wird, ist unglaublich. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich glaube, danach werden die Leute wieder zum Fußball gehen, aber auch für den Profifußball wird es anders sein.

Wir bleiben zumeist zu Hause und machen nur noch die notwendigen Wege. Wir kriegen das hin. Bisher ist noch alles gut ohne Fußball, aber fragen Sie mich nach vier Wochen ruhig nochmal (schmunzelt).

Zur Person

Kurt Thies

ist der Vorsitzende des Verdener Fußball-Kreises im Niedersächsischen Fußball-Verband. Thies beerbte 2018 Horst Lemmermann als Vorsitzender. Zuvor war Thies, der seit 2010 auch Ehrenvorsitzender des FC Langwedel ist, der Stellvertreter von Lemmermann.