Musste gegen Hambergen ganze sechs Mal den Ball aus seinem Kastens holen: Oytens Keeper Benjamin Skupin. (Björn Hake)

Hambergen. „Hier ist ja jeder Schuss ein Treffer“, staunte der Betreuer des FC Hambergen, Thomas Sczypka, beim 6:1-Sieg in der Fußball-Bezirksliga 3 über den TV Oyten nach dem 4:0 von Thilo Röper. Die Gastgeber überboten mit vier Toren binnen sechs Minuten sogar noch den FC Worpswede, der zuvor drei Treffer in fünf Minuten gegen Oyten erzielt hatte. „Ich hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer geht. Das war von der ersten bis zur letzten Minute schlecht“, war TVO-Coach Axel Sammrey bedient.

Nach 15 Minuten eröffnete Frederik Nagel den Torreigen. Anschließend ging es Schlag auf Schlag: 60 Sekunden später markierte Tim Denker das 2:0. Wiederum eine Minute später erhöhte Finn-Niklas Klaus. Und nach 21 Minuten vollendete Thilo Röper zum 4:0 für Hambergen. „Jetzt reißt euch mal zusammen“, fauchte Oytens Torwart Benjamin Skupin seine Vorderleute an. Doch es kam noch dicker. Daniel Airich stoppte in Minute 31 den Ball per Hand – Elfmeter. Diesen verwandelte Jorit Bierwald zum 5:0.

In Halbzeit zwei vergab der FC lange Zeit, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Das halbe Dutzend machte aber noch Oliver Pleuß voll (86.). Zuvor hatte Pascal Döpke nach Foul an ihm per Strafstoß auf 1:5 verkürzt (71.). Axel Sammrey hatte genug gesehen: „Wenn wir so weitermachen, holen wir keinen Punkt mehr.“