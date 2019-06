Edwin Zech war mächtig stolz auf die Leistungen von Annika Wild, Svea Ahrens, Mia Zech, Hanna Bachmann, Lina Zech (v. l.) und Nico Grashoff (vorne). (fr)

Aurich. Für Svea Ahrens, Hanna Bachmann und Nico Grashoff vom RV Fahr-Wohl Achim ist das Finale des Unterweser-Pokals in Aurich auf schöne Weise zu Ende gegangen. Die drei Kunstradfahrer siegten in ihren jeweiligen Altersklassen. Insgesamt hatten sich 62 Sportler aus Dorum, Hamburg, Neuenkirchen, Schwanewede, Achim und vom Ausrichter RV Fortuna Walle für die Teilnahme qualifiziert.

Das Achimer Team war mit sechs Finalisten nach Aurich gefahren. „Svea und Hanna starteten in den Klassen U11 und U9 als Favoriten. Von insgesamt fünf Vorwettbewerben wurden die drei besten Ergebnisse zusammengezählt, damit gingen beide mit deutlichem Punktevorsprung ins Finale“, sagte Trainer Edwin Zech. „Am Ende hatte Svea 5,33 Punkte mehr als die Zweitplatzierte. Bei Hanna war der Abstand zum zweiten Platz noch größer. Sie hatte 8,06 Punkte mehr gesammelt.“ Nico Grashoff fuhr am Ende 35,69 Punkte ein. Für den Klub aus Achim gewann zudem Mia Zech (Klasse U9) eine Bronzemedaille. Sie kam mit 39,07 Punkten auf Rang drei. „Ihre Schwester Lina wurde Vierte. Annika Wild fuhr in der Klasse U13 eine persönliche Bestleistung und sicherte sich Platz vier“, berichtete Zech. In der Teamwertung setzte sich der TuS Dorum durch. Die Sportler aus Achim durften sich über Platz drei freuen.