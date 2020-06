Der TSV Ottersberg hat sich gleich vier neue Spieler geangelt. Wie der Fußball-Landesligist auf seiner Facebook-Seite mitteilte, wechseln Andi Julian Marks Ramirez, Patrick Hirsch, Görkem-Turan Colak und Luca Miguel Caneiro do Canto an die Wümme. Ramirez kommt vom Bremer Landesligisten VfL 07 Bremen. Davor spielte er unter anderem für den künftigen Regionalligisten FC Oberneuland. Hirsch kommt vom Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck und will in der Landesliga den nächsten Schritt machen. Colak, der von der A-Jugend des FC Oberneuland an die Wümme wechselt, stand bereits bis September vergangenen Jahres im Ottersberger Kader und will nun wieder beim Team von Jan Fitschen angreifen. Caneiro do Canto kommt von der A-Jugend des Bremer SV.