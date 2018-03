Kai Göttsche, Mikelis Mahncken, Malte Müller, Marlon Köhler, Johannes Mahnken und Mika Hüsing (v.l.) wurden in Berlin Norddeutscher Meister. (fr)

Berlin. Der TV Sottrum hat wieder einmal bewiesen, dass in der Prellball-Sparte gute Nachwuchsarbeit geleistet wird. Denn bei den Norddeutschen Meisterschaften in Berlin schickte der Wiesteklub jetzt in allen vier Altersklassen Mannschaften ins Rennen – und in allen Wettbewerben schnappte sich der TVS jeweils ein Ticket für die Deutschen Meisterschaften. Die nationalen Titelkämpfe werden am 14. und 15. April ebenfalls in Berlin ausgetragen.

Dass die Norddeutschen Meisterschaften für den TVS ein voller Erfolg waren, zeigen auch andere Zahlen: Zwei Norddeutsche Meistertitel und zwei Vizemeistertitel nahmen die Sottrumer mit nach Hause. „Da reichte kein anderer Verein auch nur annähernd heran“, freute sich Sottrums Prellball-Chef Volker Heinze. „Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir gleich vier Teams bis zur Deutschen durchgebracht haben, aber dieses Ergebnis ist wirklich überragend.“

Eine tolle Moral bewiesen in Berlin die Mädchen der weiblichen Jugend 11 bis 14. Michelle Bidus fiel kurzfristig aus, sodass Trainerin Verena Ehlert mit Tabea Ehlert, Michelle Ziegler und Fenja Ahlenstorf nur drei Spielerinnen zur Verfügung standen. Doch das Trio machte seine Sache äußerst gut. Erst im Finale wurde das Sottrumer Team vom neuen Meister MTV Eiche Schönebeck gestoppt. Noch besser machten es die Jungs der männlichen Jugend 11 bis 14. Unter ihrem Trainer Marco Schibatt gewannen Malte Müller, Kai Göttsche, Mika Hüsing, Marlon Köhler sowie Mikelis und Johannes Mahncken die Meisterschaft und zählen laut Heinze auch bei der DM zum Favoritenkreis.

Die weibliche Jugend 15 bis 18 hatte sich ebenfalls die DM-Qualifikation als Ziel gesetzt. Dank einer starken Leistung erfüllten sich Laura Ehlert, Daria Trompeter, Melanie Seitz, Jennifer Rothfischer und Laura Ahlvers den Wunsch. Nach fünf Spielen belegten die jungen Sottrumerinnen in ihrer Sechser-Konkurrenz den zweiten Platz. Besser war nur der Serienmeister aus dem Bremer Norden – der MTV Eiche Schönebeck.

„Unserem Freudentaumel setzten die Jungs der männlichen Jugend 15 bis 18 die Krone auf“, sagte Volker Heinze. In einem kleinen Teilnehmerfeld von vier Mannschaften, von denen sich nur drei Teams für die DM qualifizieren konnten, seien für die Mannschaft von Trainer Timo Schulz alle Spiele hart umkämpft gewesen. Hinzu kam noch, dass der TVS mit einem neu formierten Team antreten musste. Doch Tjark Meyer, Kilian Renk, Jannik Dohnalek, Nico Voss, Genrich Schmidt und Finn Rühlemann war nicht anzumerken, dass sie noch nicht oft zusammengespielt hatten. Im Endspiel sollte Sottrum auf den amtierenden Deutschen Meister TuS Aschen-Strang treffen. Die Partie wurde jedoch nicht angepfiffen. Aufgrund einer Verletzung hatte Aschen-Strang nicht genügend Spieler. Der Titel ging kampflos an die Sottrumer.