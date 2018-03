Zum Saisonabschluss gewann Lena-Marie Sohl ihre Partie. Anschließend durfte sie mit dem SC Achim-Baden Platz drei feiern. (Jonas Kako)

Ein einziges Pünktchen hat dem SC Achim-Baden gefehlt, um in der Squash-Oberliga die Vize-Meisterschaft zu gewinnen. Am finalen Spieltag in Braunschweig holten die Badener zwar einen Sieg sowie ein gewonnenes Unentschieden, das reichte jedoch nicht, um die zweitplatzierten Boast Busters Jeverland noch zu übertrumpfen. Neuer Meister der Oberliga ist indes der SC Oldenburg geworden. Die Huntestädter hatten sich den Titel bereits am Sonnabend gesichert, während der SC Achim-Baden seine beiden letzten Saisonspiele am Sonntag bestritt.

SC Achim-Baden - SC Boasters Hannover 2:2: Bereits nach der Partie gegen den Klub aus der niedersächsischen Landeshauptstadt stand für die Badener fest, dass der Titel nicht mehr in Reichweite war. Das gewonnene Unentschieden war zu wenig, um Oldenburg noch abzufangen. Das Team um Kapitän Tim Jäger musste in Braunschweig mit veränderter Aufstellung antreten. Ulf Mettchen, Lars Bürgerhoff und Katharina Hinrichs waren nicht mit in die Löwenstadt gekommen. Sie wurden durch Lena-Marie Sohl und Steffen Rohde vertreten.

Sohl musste gegen Hannover nicht antreten, da die Boasters nur drei Spieler aufbieten konnten. Somit wurde ein Spiel für die Badener gewertet. Steffen Rohde und Tim Jäger verloren ihre Partie, sodass es auf Florian Schiffczyk ankam, zumindest ein Remis zu retten. Badens Nummer eins setzte sich in drei Sätzen durch. Da der SC Achim-Baden mehr Durchgänge für sich entschieden hatte, bekam er zwei Punkte zugesprochen.

Oase Dropshotters Braunschweig - SC Achim-Baden 1:3: Das letzte Saisonspiel begann für die Badener nach Plan. Denn Lena-Marie Sohl gewann ihr Match. Danach gab es zwei Matches, die erst im fünften Satz entschieden wurden: Steffen Rohde unterlag knapp, Tim Jäger siegte im Entscheidungssatz. Florian Schiffczyk machte anschließend den Erfolg der Badener perfekt.

"Wir können mit dem dritten Tabellenplatz und unserem Abschneiden in dieser Saison zufrieden sein", bilanzierte Tim Jäger. Ein besseres Abschneiden habe seine Mannschaft durch den schwachen ersten Spieltag verpasst. Beim Saisonauftakt holten die Badener nicht einen Punkt. Anschließend steigerten sich Tim Jäger und Co. aber von Spieltag zu Spieltag, sodass sogar der Vize-Titel lange Zeit noch möglich war. "Wir wären gerne Zweiter geworden", meinte Jäger. Allerdings sagte er auch, dass man in diesem Fall eventuell auf die Aufstiegsrunde verzichtet hätte. Jäger: "Denn wir gehören in die Oberliga."