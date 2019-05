Was für ein Auftakt für die Herren 60-Mannschaft des TC Völkersen in der Tennis-Oberliga: Vom SV Sparta Werlte kehrte der Aufsteiger mit einem im Vorfeld nicht erwarteten 8:1-Coup zurück. „Wahnsinn. Werlte hat schon Oberliga-Erfahrung und in den letzten beiden Jahren immer sehr sicher die Klasse gehalten. Dass wir uns so deutlich durchsetzen, hatten wir vorher mit Sicherheit nicht auf dem Schirm“, jubelte Völkersens Kapitän Johannes Carstens.

Der Mannschaftsführer war entsprechend voll des Lobes für seine Mitspieler, denen er vom Rand aus wichtige Tipps gab. „Alle haben eine super Leistung geboten. In den Doppeln waren wir nah am oberen Limit.“ Von Beginn an lief es wie geschmiert für den TC Völkersen. Michael Schmitz gewann im Eiltempo in zwei Sätzen. Auch Friedrich Kahrs und Werner Kreutzträger ließen souveräne Zweisatzsiege folgen. Im Duell der beiden Einser musste sich Volker Velewald hingegen geschlagen geben. „Aber das ist kein Beinbruch. Volker hat trotzdem alles versucht, sein Gegner war aber extrem stark“, erklärte Johannes Carstens, der anschließend schnell einen Haken hinter den Auswärtssieg setzte, da auch Manfred Meyer und Manfred Goetjes nicht aufzuhalten waren und ohne Satzverlust gewannen. Etwas spannender ging es dann in den Doppeln zu: Volker Velewald/Friedrich Kahrs gewannen am Ende aber ebenso verdient in drei Sätzen wie die Paarung Michael Schmitz/Manfred Meyer. Problemlos in zwei Sätzen entschieden Manfred Goetjes und Frank Held das dritte Doppel für sich. „Besser hätten wir nicht in die Saison starten können. Jetzt freuen wir uns auf das Derby gegen Nindorf“, blickt Johannes Carstens schon auf den zweiten Spieltag voraus.