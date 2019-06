Walter Penczek und der Nindorfer TC verhalfen dem Nachbarn aus Völkersen zum Gewinn der Meisterschaft. (Björn Hake)

Völkersen/Nindorf. In der Tennis-Oberliga der Herren 60 ist bereits einen Spieltag vor dem Saisonende die erste Entscheidung gefallen. Dank eines 8:1-Heimsieges über den TV Rot-Weiß Ronnenberg und der zeitgleichen Schützenhilfe des Nindorfer TC (6:3 über den TV Bergkrug) durfte der TC Völkersen die Meisterschaft feiern und spielt in der kommenden Saison in der Nordliga.

TC Völkersen – TV RW Ronnenberg 8:1: „Das ist eigentlich kaum zu glauben", jubelte Kapitän Johannes Carstens nach dem fünften Aufstieg in Folge und ergänzte, „dass der Gegner zwar etwas ersatzgeschwächt war, aber in dieser Liga können alle Tennis spielen. Unser Team hat wieder herausragende Leistungen geboten." Dabei standen Manfred Meyer und Werner Kreutzträger vor keinen einfachen Aufgaben, lösten diese aber jeweils in zwei Sätzen. Ihre derzeit unheimlich gute Form bestätigten Volker Velewald, Michael Schmitz und Manfred Goetjes, die ihren Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance ließen. Den einzigen Punkt gab Friedrich Kahrs ab. Gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe kämpfte er sich immerhin noch in den dritten Satz. Dort ließen dann aber die Kräfte spürbar nach. „In den Doppeln scheinen wir in dieser Saison nahezu unschlagbar zu sein. Zum dritten Mal in Folge haben wir alle drei Matches gewonnen", freute sich Johannes Carstens auch über die erfolgreichen Einsätze von Oliver Block und Frank Held, die sich sehr motiviert zeigten und durch gute Leistungen ihren Anteil am hohen Heimsieg hatten.

Nindorfer TC – TV Bergkrug 6:3: Vor allem dank ihrer Nervenstärke in den Entscheidungssätzen kamen die Tennisspieler des Nindorfer TC zu einem wichtigen Heimerfolg. Schon in den Einzeln musste gleich viermal der dritte Satz die Entscheidung bringen. Lediglich Horst Schwering verließ den Platz dabei als Verlierer, konnte mit seiner Leistung gegen den starken Peter Riediger aber vollauf zufrieden sein. Ludger Bergmann, Volker Haase und auch Bernd Holland-Letz kämpften sich jeweils nach dem verlorenen ersten Satz zurück ins Match. Ihnen glückte der Satzausgleich und auch im Matchtiebreak hatten sie das bessere Ende für sich. Trotz starker Schulterprobleme, die sich vor allem beim Aufschlag bemerkbar machten, kam Walter Penczek zu einem klaren Zweisatzerfolg. „Es wird langsam besser mit der Schulter, aber ich spiele im Prinzip ohne Aufschlag", sagte Penczek, der die Zweisatzniederlage von Hans Struß verschmerzen konnte. In den Doppeln setzte der NTC in erster Linie auf die eingespielte Paarung Penczek/Struß, die dem Druck standhielt und den entscheidenden fünften Punkt einfuhr. In einem spannenden und abwechslungsreichen Match konnten auch Ludger Bergmann und Volker Haase noch für ihr Team punkten. Sie gewann knapp in drei Sätzen. Im Kampf um den Klassenerhalt ist der Nindorfer TC durch den wichtigen Heimsieg nun vor dem abschließenden Punktspiel beim SV Sparta Werlte in einer guten Ausgangsposition.