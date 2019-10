Rettete dem TSV Ottersberg mit zwei Toren zumindest noch einen Punkt: Jannik Tölle. (Björn Hake)

Ottersberg. In der Regel sind Trainer zufrieden und freuen sich über einen Punkt, wenn die eigene Mannschaft bereits quasi geschlagen war. Das gilt aber nicht für Jan Fitschen nach dem Spiel der Fußball-Landesliga mit seinem TSV Ottersberg daheim gegen den SV Eintracht Lüneburg. Der Coach haderte hingegen nach dem vogelwilden Spiel, das mit 3:3 (1:0) endete. Die Zwischenstände verraten bereits, warum der TSV-Coach keinesfalls zufrieden mit dem Punkt war, führten die Gastgeber doch mit 1:0, sahen sich Mitte der zweiten Halbzeit jedoch einem 1:3 gegenübergestellt.

Doch der Reihe nach: Die Partie begann bestens aus Sicht der Wümmekicker. Jan-Moritz Höler belohnte den Aufwand bereits in der 14. Minute mit dem 1:0. Vorbereiter war Dominik Rosenbrock, der auf der Außenbahn das Laufduell gegen seinen Gegenspieler gewann und im Sechzehner Höler mustergültig bediente. Rosenbrock musste zwar zehn Minuten später angeschlagen runter, doch Ottersberg drückte weiter. In Minute 27 wurde ein Schuss von Daniel Luckyman noch gerade geblockt, in Minute 33 scheiterte Lüneburgs Nico Zemke freistehend an TSV-Keeper Felix-Rolf Mindermann und im Gegenzug rettete für die Eintracht die Latte nach Kopfball von Alexander Garuba. Doch die Chance für die Eintracht zuvor war der Startpunkt für das, was Jan Fitschen hadern ließ: „Wir geben ein sicheres Spiel, das wir gut beginnen und in dem wir viele gute Möglichkeiten rausspielen, völlig unnötig aus der Hand.“

Ottersberg bettelte fortan um den Ausgleich. Trotz bester Chancen (39./45.) tat die Eintracht dem TSV diesen Gefallen zunächst aber nicht. Doch Ottersberg ließ nicht locker und wollte auch in Halbzeit zwei unbedingt Gegentreffer kassieren. In der 51. Minute hatte das Warten dann ein Ende: Eintrachts Philipp-Marvin Borges stand völlig blank im Sechzehner und durfte per Kopf das 1:1 erzielen. Doch damit war Ottersberg noch nicht bedient. Zunächst scheiterte Borges am Außennetz (57.), dann traf Oliver Schulz nur den Pfosten, den Abpraller verwertete jedoch Nico Zemke zum 1:2 (61.). Und damit nicht genug, die Ottersberger agierten nun völlig konfus und verloren in Minute 66 abermals Borges aus den Augen, der ungehindert das 3:1 für die Eintracht markieren durfte. Was die Lüneburger Bank erkannte – „das ist so einfach“ –, war auch für Fitschen offensichtlich: „Wir verteidigen im Raum, obwohl wir tausendmal sagen, dass in solchen Situationen nicht übergeben, sondern an den Mann geschoben wird. Wir machen es dem Gegner zu einfach.“

Nun schien Ottersberg aus dem Spiel zu sein. Doch stattdessen entwickelte sich ein vogelwildes Spiel. „Erst als wir fast aussichtslos hinten liegen, fangen wir wieder an, Fußball zu spielen – das nervt tierisch“, befand Fitschen. Sein Team stellte in Person von Jannik Tölle zunächst auf 2:3 (68.), um sich dann Sekunden später beinahe das 2:4 einzufangen. Mindermann parierte jedoch stark. Nun ging es Schlag auf Schlag: Erst zeigte sich der Eintracht-Keeper bei einem Tölle-Schuss unsicher, war dann aber gerade noch vor Garuba am Ball (71.). Dann herrschte bei einer TSV-Ecke in Minute 80 Gefahr, ehe nochmals Jannick Tölle jubelnd abdrehte. „Mehr Glück als Verstand“, fuhr es beim 3:3 (82.) aus Fitschen heraus, wurde Tölles Schuss doch unhaltbar abgefälscht. Und beinahe hätte Fitschen gar drei Punkte verbuchen können, doch Marcel Brendel scheiterte knapp in der letzten nennenswerten Szene dieses verrückten Spiels. „Wir haben eine gute Moral gezeigt, aber das hätten wir uns alles ersparen und viel einfacher haben können“, lautete entsprechend Fitschens Resümee.