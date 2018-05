Martina Potratz-Reichmann hat mit den DAmen 30 des TC Verden einen Heimsieg gegen Harsum gefeiert. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Für die kreisverdener Teams in den verschiedenen Tennis-Oberligen ist der jüngste Spieltag ein erfolgreicher gewesen. Denn sowohl die Damen 30 des TC Verden als auch die Damen 60 der TG Uesen siegten. Hinzu kam noch der Erfolg der Herren 55 des TC Oyten.

TC Oyten - TC RW Barsinghausen 6:3: Voll auf Kurs liegen die Herren 55 aus Oyten. Nach dem zweiten Saisonsieg grüßt die Mannschaft von der Tabellenspitze. Im Vorfeld hatte Mannschaftsführer Hartmut Schmidt-Klute, der erkrankt zum Zuschauen verurteilt war, einen knappen Ausgang erwartet. Doch in den Einzeln legten die Gastgeber den Grundstein zum Erfolg. „Vier Einzel gingen sehr deutlich an uns. Da wurden die Partien von unseren Spielern dominiert“, lobte Schmidt-Klute die starken Leistungen von Hilmar Wagner, Martin Kehmna, Thomas Weber und Helmut Ludwig. Doch auch die unterlegenen Hermann Cordes und Frank Lesemann enttäuschten keinesfalls. Im Spitzeneinzel legte Cordes einen furiosen Start hin. Es ging später aber in den Entscheidungssatz.

In diesem lag Oytens Nummer eins mit 4:2 in Führung, ehe die Kräfte nachließen und er von Krämpfen geplagt seine Führung nicht mehr ins Ziel brachte. Frank Lesemann wehrte sich ebenfalls nach Kräften, musste aber die Überlegenheit seines starken Kontrahenten anerkennen.

Somit benötigten die Gastgeber aus den Doppeln nur noch einen Punktgewinn. Damit taten sie sich zunächst schwer. „Kurz sah es danach aus, als wenn alle Doppel in den dritten Satz gehen würden. Das wäre dann ein Nervenspiel gewesen“, sagte Hartmut Schmidt-Klute, dem ein Stein vom Herzen fiel, als das zweite Doppel um Martin Kehmna und Helmut Ludwig einen 1:5-Rückstand im zweiten Satz noch in einen Matchgewinn umwandelte. Mit dem sicheren Sieg im Rücken spielte auch das erste Doppel um Hilmar Wagner/Thomas Weber befreiter auf und sicherte Punktgewinn Nummer sechs. Auch das dritte Doppel mit Frank Lesemann und dem guten Ersatzspieler Rainer Bahrenburg verkaufte sich teuer. „Wir sind natürlich sehr zufrieden mit den beiden Auftaktsiegen und wollen diese nun in den Rückspielen bestätigen“, sagte Hartmut Schmidt-Klute, der bald wieder selbst aktiv sein möchte.

TC Verden - MTV Harsum 5:4: Die Gastgeberinnen hätten sich gerne einen höheren Sieg gewünscht. „Leider ist es dann aber nur ein 5:4 geworden“, sagte TCV-Mannschaftsführerin Martina Potratz-Reichmann. „Aber am Ende geht das so in Ordnung. Alles ist gut. Schließlich können wir weder auf- noch absteigen.“ Die sechs Einzel waren zum Großteil klare Angelegenheiten. Keines der Matches ging über die volle Distanz. Marion Schilcher, Martina Potratz-Reichman, Petra Hellweg und Bettina Saric fuhren Zweisatzerfolge ein. Die beiden anderen Verdenerinnen, Heike Vonau und Adalciza Kahlke Helms, mussten ihren Gegnerinnen dagegen jeweils nach dem zweiten Durchgang zum Sieg gratulieren. Daher ging der TCV mit einer 4:2-Führung in die Doppel. Nur noch ein Sieg fehlte den Damen, um das Punktspiel für sich zu entscheiden.

„In der Aufstellung der Doppel haben wir dann alles richtig gemacht“, resümierte Potratz-Reichmann zufrieden. Die Mannschaftsführerin sollte an der Seite von Bettina Saric den fünften Punkt holen. Und der Plan ging auf. Das Duo siegte deutlich – 6:3, 6:1. Nah dran am Erfolg waren auch Marion Schilcher und Petra Hellweg. Sie verloren im Matchtiebreak. Das TCV-Duo Sandra Meixner/Kahlke Helms unterlag ebenfalls.

TG Uesen - TSC Göttingen II 4:2: Das erste Saisonspiel in Rotenburg hatten die Uesenerinnen um ihre Kapitänin Irena Müller noch verloren. Doch nun hat es im zweiten Spiel mit dem ersten Sieg geklappt. Den Erfolg machten die Gastgeberinnen in den Doppeln perfekt, nachdem es nach den vier Einzelpartien 2:2 gestanden hatte. Elisabeth Beulshausen/Irena Müller gewannen ihr Match in zwei Sätzen, Astrid Nadler-The und Elisabeth Minnerup mussten in den Matchtiebreak. In diesem behielt das Duo aus Uesen die Nerven – 10:3.