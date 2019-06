So manch spannendes Spiel haben die Nachwuchsfußballer am vergangenen Wochenende in Uesen geboten. (Björn Hake)

Es war schon bald ein bisschen zu heiß, als am vergangenen Wochenende auf der Anlage des TSV Uesen zum neunten Mal der Rewe-Cup, ein Fußballturnier für Junioren-Mannschaften, ausgetragen worden ist. Aber dennoch kam Marcel Steinführer, Jugendobmann der gastgebenden JSG Achim/Uesen, nach den beiden Turniertagen zu einem positiven Fazit: „Es war wieder einmal ein wunderbares Turnier.“

Ausgespielt wurden insgesamt acht Turniersieger. In den verschiedenen Wettbewerben traten insgesamt 80 Mannschaften an. „Das ist nun schon seit drei Jahren so. Alles war wieder mal ausgebucht. Mehr Teams gehen auch nicht. Mehr geben unsere Kapazitäten nicht her“, sagte Steinführer. Bei den Gastgebern freute man sich aber nicht nur über den reibungslosen Ablauf an beiden Turniertagen: Die JSG Achim/Uesen belegte in einem Wettbewerb den ersten Platz. Die U7 setzte sich gegen neun andere Mannschaften durch.

Dieser Titel war jedoch nicht der einzige, der an ein Nachwuchsteam aus dem Landkreis Verden ging. Am Sonnabend schnappte sich die U10 des FC Verden 04 den Turniersieg. Beim Veranstalter freut man sich schon jetzt auf die zehnte Auflage des Turniers.