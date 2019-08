Simon und Danyel Kahrs wurden in ihrem Mercedes-Benz C-Klasse Coupé 320 CDI (vorne links) auf der Rennstrecke Spa-Francorchamps Neunter. (Kevin Pecks)

Eau Rouge: Bei diesem Namen schlagen Herzen von Motorsport-Fans höher. Die legendäre Kurvenkombination der Rennstrecke Spa-Francorchamps mit Vollgas zu durchfahren, das kostet vor allem Mut. Die Links-Rechts-Schikane galt früher als der ultimative Kick, als Mutprobe. Das Besondere: Die Rennstrecke in Belgien wurden an die Natur angepasst, nicht umgekehrt. Das heißt für Eau Rouge: Man fährt eine Senke hinunter und dann direkt einen Anstieg hinauf. Zunächst sieht der Fahrer nur die Straße, dann für Sekunden nur den Himmel und nicht die folgende Linkskurve.

Echte Mutprobe

Mittlerweile ist Eau Rouge entschärft worden, der Legendenstatus ist aber geblieben. Und diese wohl berühmteste aller Kurven meisterten nun auch die Quelkhorner Simon und Danyel Kahrs. Seit vielen Jahren sind die Brüder vom Motorsportclub Roland mit ihrem Mercedes-Benz C-Klasse Coupé erfolgreich im Rahmen der RCN auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs. Zuletzt gastierte die Rennserie im Rahmen des Youngtimer Festivals in Belgien. Es wurde ein Zweieinhalb-Stunden-Rennen gefahren, unterbrochen von zwei Pflichtboxenstopps á vier Minuten. Diese Stopps wurden zum Fahrerwechsel und zum Auftanken genutzt.

Für die Kahrs-Brüder war es der erste Start auf der belgischen Traditionsstrecke und somit auch die erste Bekanntschaft mit Eau Rouge. „Die stellt auch gestandene Fahrer auf die Probe. Um dort mit Vollgas durchzufahren, benötigt man viel Mut“, bestätigt der 37-jährige Simon Kahrs.

Am Abend vor dem Rennen hatten die Fahrer diesen Streckenabschnitt bereits zu Fuß erkundet. Im frühmorgendlichen Qualifying bei besten Wetterbedingungen hieß es somit, weitere Kenntnisse zu sammeln. Mit Startplatz 16 von 54 war das Team am Ende des Trainings zufrieden. Zunächst saß Danyel am Steuer und machte bereits beim fliegenden Start einige Plätze gut. Er übergab nach der Hälfte des Rennens auf Platz zehn liegend den Mercedes an seinen Bruder Simon. Dieser hatte durch den Boxenstopp einige Plätze wieder eingebüßt, kämpfte sich aber fortan wieder nach vorne – bis auf Rang vier. Nach dem vierminütigen Tankstopp fand sich Simon Kahrs auf Platz neun wieder und beendete das Rennen auch an dieser Position. Das Team war damit zufrieden und durfte sich zudem über den Sieg in der Klasse RS 3 DA freuen.

Weiter geht es für die Brüder am 21. September beim Drei-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Schleife.