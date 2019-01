Alexa Stais musste sich beim Indoor Speed Derby der Verdinale mit Rang vier zufriedengeben. (Björn Hake)

Verden. Schnell über die Hindernisse in der Abreithalle und im Galopp rüber in die Niedersachsenhalle. Alles, was zählt, ist die Zeit. Zum dritten Mal gehörte das Indoor Speed Derby zum Programm der Verdinale und gilt als eines der Highlights des Reitturniers. Doch erneut wurde der Prüfung die späte Startzeit – 21:45 Uhr – zum Verhängnis. Lediglich 21 Reiter stellten sich der Herausforderung zur späten Stunde am Sonnabend.

Dabei gehört die Zeitspringprüfung der Klasse S* zu Recht zu den Höhepunkten der Traditionsveranstaltung. Denn bei keiner anderen Prüfung werden solche Vollgas-Ritte geboten. Bekannt für ihren schnellen Reitstil ist vor allem die Südafrikanerin Alexa Stais. Und die Bereiterin des Morsumers Hilmar Meyer wurde ihrem Ruf einmal mehr gerecht. Im Sattel von Flachau benötigte sie 80,40 Sekunden für den Parcours. Doch für den Sprung auf das Treppchen genügte das nicht. Stais musste sich mit Platz vier und Blech begnügen.

Den Sieg schnappte sich ein Dauergast in Verden: Hendrik Sosath. Der Reiter vom Stedinger RuFV Sturmvogel Berne vollführte mit 75,31 Sekunden den rasantesten Ritt des Tages. Zur goldenen Schleife getragen wurde er dabei von Lady Lordana. Ihm folgte ein Reiter, der ebenfalls häufig weit oben in den Ergebnislisten bei den Turnieren im Landkreis Verden auftaucht: Patrick Stühlmeyer vom RV Oldenburger Münsterland. Platz genommen hatte er auf Sucano und benötigte mit dem zwölfjährigen Holsteiner 76,97 Sekunden. Das Treppchen komplettiert wurde von Kai Rüder (TRSG Holstenhalle Neumünster) und Chicago M. Das Gespann hatte nach 78,84 Sekunden das letzte Hindernis überquert.

Für die lokalansässigen Reiter verlief das Indoor Speed Derby weniger erfolgreich. Stephan Dubsky war mit zwei Pferden an den Start gegangen. Mit Perle wurde er auf Rang 15 geführt, mit Palm Beach wurde Platz 17 verbucht. Der Sottrumer Bernd Rubarth musste sich im Sattel von Concherto mit Position 19 begnügen.