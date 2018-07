Beim Bremer SV war Nick Zander (am Ball) nicht mehr glücklich. (Karsten Klama)

Verden. Torwart (Bastian Rosilius), Torwart (André Mielmann), Verteidigung (Dennis Groß), defensives Mittelfeld (Cherno Baldeh) – auf diesen vier Positionen fühlen sich die bisherigen vier Zugänge des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 zu Hause. Nummer fünf ist auf dem Feld in der Regel in anderen Regionen anzutreffen. Nick Zander ist Stürmer, 19 Jahre jung und kommt vom Bremen-Ligisten Bremer SV.

"Er hat schon früher in der Jugend für Verden gespielt und wir waren bereits seit Längerem an ihm dran. Wir haben uns auch immer geärgert, dass er zum Fußballspielen nach Bremen fährt", erzählt Verdens Sportlicher Leiter Nicolas Brunken. Nun hat das ein Ende, das Stürmertalent geht in Zukunft für die Domstädter auf Torejagd. Bekanntlich ist der FCV auf dieser Position hochkarätig besetzt – mit Maximilian Schulwitz, 46 Tore in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison. Vor Konkurrenz scheut sich der 19-Jährige aber nicht. "Ich weiß, dass ich kämpfen muss, aber so was dient für mich eher als Ansporn, noch mehr Gas zu geben", gibt sich Zander selbstbewusst. Und auch Brunken betont: "Nick ist mehr als nur ein Ersatz. Ich denke auch, dass wir in der Landesliga mehr variieren werden."

Variieren ist auch das Stichwort für Zander selbst, der beim Bremer SV nicht mehr gänzlich zufrieden war, über die genaueren Umstände aber nicht sprechen möchte. "Eigentlich wollte ich aufhören und mich komplett auf meine Ausbildung konzentrieren. Meine Freundin hat mich dann aber überredet", erzählt er. Der Stürmer hat eigentlich auch höhere Ansprüche als Landesliga, "aber neben der Ausbildung wäre alles andere zu zeitaufwendig." Vor seiner Zeit beim BSV (vier Tore in zehn Spielen) lief Zander für die A-Jugend des Blumenthaler SV auf und erzielte in der Regionalliga-Saison 2016/2017 24 Tore.