Beim TV Sottrum wird Cheerleading auf einem hohen Niveau betrieben. Das unterstreichen die diversen Erfolge. (Viola Heinzen)

Sottrum. An-Mitayani Hahn ist ein fröhlicher Mensch. Die Indonesierin lässt kaum eine Möglichkeit aus zu lächeln – es ist ihre Art, die sie beim TV Sottrum so beliebt macht. Alleine wegen dieser Unbeschwertheit ist Hahn als Haupttrainerin der Cheerleading-Abteilung prädestiniert. Der Sport lebt von Nähe. Oft reicht ein Strahlen des Coaches den Sportlern, um glücklich zu sein. Hahn verkörpert das ausgezeichnet.

Sie schafft es, ihre Teams mit ihrer Lebensfreude anzustecken. Die Spartenleiterin Kristin Lünzmann ist heilfroh, Hahn beim TV Sottrum zu haben. „Mit ihr hatten wir Glück. Sie bereichert unseren Verein“, sagt Lünzmann. Dabei sind die fachlichen Qualitäten der Indonesierin nicht außer Acht zu lassen. „Von ihr bekommt man etwas beigebracht“, lobt die Spartenleiterin. Zudem ist sie auch ob ihrer Sprachkenntnisse für den Job als Headcoach bestens geeignet. Die Kommunikation dieses Sports findet zumeist auf Englisch statt. „Im Cheerleading gibt es sehr viele englische Vokabeln. Jeder Stunt hat einen Namen wie zum Beispiel elevator (zu deutsch: Aufzug, die Red.)“, berichtet Lynn Schubert.

Echte Suchtgefahr

Schubert ist gemeinsam mit Lünzmann für die Jüngsten verantwortlich: eine von vier Mannschaften beim TVS. Alle Teams hören auf den Namen Phoenix – nur der Zusatz ist jeweils ein anderer. Die Jüngsten heißen Phoenix Reborn, das U14-Team läuft unter der Bezeichnung Phoenix Rising red, das U17-Team trägt den Namen Phoenix Rising black und das Team der Ältesten nennt sich Phoenix Shining. Die Gründung der gesamten gewachsenen Abteilung erfolgte im Jahr 2012, was nicht der ursprüngliche Plan war. Die Installation von Cheerleading im Sommerferienangebot sorgte jedoch für so viel Interesse, dass sich der Verein quasi dazu gezwungen sah. Und der Zuwachs hält weiterhin an. „Momentan haben wir fast 60 Cheerleader“ sagt Lünzmann.

Einige können sich ein Leben ohne Cheerleading gar nicht mehr vorstellen. Das gilt unter anderem für Schubert: „Meine Schwester und meine Freunde haben mich dazu gebracht, es mal zu versuchen. Wenn man einmal angefangen hat, ist es sehr schwer, davon wegzukommen. Ich bin total verliebt in diesen Sport.“ Für die 17-Jährige sind Vielseitigkeit und Zusammengehörigkeit das Allerschönste am Cheerleading. Außerdem gefällt ihr, dass der Sport so anspruchsvoll ist. „Es ist eine Mischung aus Tanz, Akrobatik und Turnen. Und es gehört viel dazu: Körperkombination, Teamfähigkeit und Ausdauer“, beschreibt Schubert. Um diese Anforderungen in gute Darbietungen zu übertragen, sind für sie Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen besonders wichtig. Außerdem ist Vertrauen zu den Teammitgliedern unabdingbar.

Zwar vollführen die Sportler des Klubs ihre Fertigkeiten mehrheitlich auf Veranstaltungen vor Ort – wie dem Sottrumer Abendlauf oder dem Markt an der Wieste, doch Cheerleading ist in Sottrum nicht nur ein Hobby. Es werden auch Wettkämpfe bestritten. „Regional sind wir viel unterwegs, um Werbung zu machen und neue Leute für unser Team zu bekommen. Es ist schön, sich zu Hause zu präsentieren. Wir nehmen aber auch an Meisterschaften teil“, erzählt Schubert. Die Qualifikation für die Europameisterschaft in Zagreb und der dortige dritte Platz zählen zu den größten Erfolgen des Vereins. Nennenswert ist zudem der zweite Rang bei den German Cheermasters in Lemgo.

Sollte es mal nicht so funktionieren, wie es sich das Team vorgenommen hat, greifen die wichtigen Personen drumherum ins Geschehen ein. So gibt es die „Spotter“, die aufpassen, falls einer der Sportler hinfällt. Und es gibt die „Cheer Moms“, die Kummer und Sorgen vertreiben sollen.

In der Regel, sagt Kristin Lünzmann, werde Cheerleading in größeren Städten wie Bremen, Hamburg, Hannover oder Hildesheim ausgeübt. Wie der TV Sottrum zeigt, heißt das aber nicht, dass Vereine aus kleineren Ortschaften nicht als Anlaufstelle dienen können. Aber egal ob Cheerleading in einer Stadt oder auf dem Land praktiziert wird, es sind vor allem zwei Dinge von zentraler Bedeutung: die Freude an der Sache und die Nähe. Dafür steht diese Sport.