Nach seinem Wechsel von Bremen 1860 zum TV Baden wurde Björn Hagestedt (rechts) gut in seinem Team aufgenommen. Doch die Saison endete für den 2,06 Meter großen Mittelblocker frühzeitig. (Björn Hake)

Baden. Und plötzlich war er für Björn Hagestedt da – dieser eine Moment der Gewissheit. Er ging einher mit Enttäuschung und Trauer. Der Grund waren eine Knieverletzung und eine Operation, der sich der Volleyballer des TV Baden demnächst unterziehen muss. Aufgrund seiner Blessur ist die Saison für Hagestedt gelaufen. Er kann den TVB nicht mehr im Schlussspurt der 2. Bundesliga Nord unterstützen.

Anfang April ist es so weit. Dann kommt Björn Hagestedt unters Messer. „Vor ein paar Wochen, Anfang Februar, habe ich mir im linken Knie einen Meniskusriss zugezogen – im Training“, berichtet er. „Danach ging es zunächst zum Arzt, anschließend zur MRT-Untersuchung und dann wieder zum Arzt.“ Beim zweiten Besuch erhielt Hagestedt schließlich die für ihn niederschmetternde Diagnose. „Der Arzt meinte halt, ich solle das mit dem Sport lieber lassen. Da war ich natürlich ziemlich enttäuscht. Und man ist auch ziemlich traurig, wenn die Gewissheit da ist.“

Die Trauer ist nur allzu verständlich: Schließlich endete mit dem Urteil des Mediziners eine besondere Spielzeit für den Mittelblocker auf eine Art und Weise, wie er es sich niemals erhofft hatte. Vor dieser Saison war er von Bremen 1860 zum TV Baden gewechselt. Auch für ihn stand mit der 2. Bundesliga ein großes Abenteuer an – wie für den gesamten Klub. „Dass es nun mit einer Verletzung zu Ende geht, könnte kaum blöder sein“, sagt der 29-jährige. „Ich bin enttäuscht, dass ich meine Mannschaft nun nicht mehr auf dem Feld, sondern nur noch von außen im Abstiegskampf unterstützen kann.“ Zwar hatte er vor seinem Saison-Aus nicht immer die Spielanteile bekommen, die er sich erhofft hatte, dennoch ist er glücklich beim TVB. „Ich bin in dieser Truppe einfach super aufgenommen worden. Es macht unheimlich viel Spaß, zu diesem Team zu gehören.“

Trotz Verletzung nahe dran

Seine Verletzung hält Björn Hagestedt aber nicht davon ab, trotzdem seiner Mannschaft beizustehen. Bereits während der beiden vergangenen Heimspiele war der 2,06-Meter-Hüne ganz dicht dran am Geschehen. „Die Jungs freuen sich, dass ich immer dabei bin und auch mal beim Training vorbeischaue“, erzählt Hagestedt. Es sei sein kleiner Beitrag, um sein Team im Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen. Dass der Kampf erfolgreich vom TVB bestritten wird, davon ist Björn Hagestedt überzeugt. „Leider haben wir den Klassenerhalt nicht komplett in eigener Hand. Dennoch bin ich recht zuversichtlich, dass die Jungs ihn packen“, sagt er.

Die Chancen, dass der TV Baden auch in der Saison 2019/2020 in Liga zwei spielt, stehen so schlecht nicht: Derzeit hat der Aufsteiger 16 Punkte auf dem Konto, die beiden direkten Kontrahenten USC Braunschweig (18 Punkte) und VV Humann Essen (19) sind in Reichweite und werden sich im direkten Duell die Punkte gegenseitig wegnehmen. Allerdings müssen die Badener selbst noch ein Spiel gewinnen, um Essen oder Braunschweig überhaupt überholen zu können. Die größten Siegchancen dürften die Kollegen von Björn Hagestedt am 23. März haben, wenn sie zum abgeschlagenen Schlusslicht DJK Delbrück fahren.

Nächste Saison ein neuer Anlauf

Falls es die Badener schlussendlich doch erwischen sollte, will Hagestedt beim TVB in der kommenden Serie einen neuen Anlauf nehmen: „Ich habe vor, weiterhin in Baden zu spielen. Voraussetzung ist aber, dass ich nach der Operation und Regeneration überhaupt noch auf solch einem Niveau Volleyball spielen kann.“