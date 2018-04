Eine der entscheidenden Szenen des Spiels: Uphusens Stefan Denker (Mitte) sieht die Rote Karte. (Björn Hake)

Achim. Wenn der Gegner einen Spieler mehr aufbieten kann, dann ist das im Grunde in jeder Sportart ein Vorteil. Das gilt auch für den Fußball, wenn aus der einen Elf eine Zehn wird. Doch im Fußball ist auch häufig zu beobachten, dass dann die im Grunde gehandicapte Mannschaft enger zusammenrückt und die in Überzahl agierende Truppe Probleme anstatt Freiheiten bekommt. So geschehen auch am Ostermontag am Arenkamp in Uphusen. Der heimische TBU spielte nämlich über eine Stunde in Unterzahl, siegte aber dennoch mit 2:0 (0:0). Und das gegen das vermeintliche Spitzenteam FC Eintracht Northeim. Der Sieg war sogar äußerst verdient.

Es lief die 23. Spielminute am Arenkamp, als Stefan Denker einen langen Northeimer Befreiungsschlag falsch einschätzt und so ins Hintertreffen gegenüber FC-Stürmer Nils Hillemann kommt. Kurz vor dem Uphuser Strafraum kommen dann beide zu Fall. Da die Aktion von Denker ausging und er letzter Mann war, folgte die logische Konsequenz des Unparteiischen Benjamin Buth aus Hannover: Er griff in die Gesäßtasche und verwies Denker des Feldes. Der anschließende Freistoß wurde aber vom TBU abgeblockt und mit einem anfeuerndem Aufschrei der Spieler quittiert. Das erste Anzeichen, dass sich die Arenkampkicker von diesem Platzverweis nicht entmutigen lassen wollten. „Jeder hat sich noch mal an der Ehre gepackt gefühlt und sich gesagt, ok, wir haben jetzt keine Möglichkeit rumzuheulen“, erzählte Kevin Artmann.

Ohne Barrikade

So kam es nicht, dass der TBU eine Barrikade errichtete, sich in der eigenen Hälfte verkroch und der Eintracht das Feld überließ. Im Gegenteil, die Gastgeber attackierten die Northeimer früh und beherzt, sodass vor dem heimischen Gehäuse keinerlei Gefahr herrschte. Anders auf der Gegenseite, denn der TBU hätte eigentlich mit 1:0 in die Pause gehen müssen. In Minute 38 war plötzlich Thomas Celik allein auf weiter Flur, umkurvte den Gästekeeper und verpasste dann den direkten Abschluss. Celik machte noch einen weiteren Schritt, der dann einer zu viel war. Northeim konnte dadurch den Ball auf der Linie noch klären.

Spielerisch war die Partie aber keinesfalls eine Augenweide, das bewährte Mittel waren lange Bälle. Und das änderte sich auch in Halbzeit zwei nicht. Insbesondere die Northeimer enttäuschten am Arenkamp, ihr Spiel war von Ideenlosigkeit und vielen einfachen Fehlpässen geprägt. Einen Vorteil aus ihrer Überzahl zogen sie zu keinem Zeitpunkt. Einzig in Minute 52 wurde es ein bisschen gefährlich, als TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek 25 Meter vor dem Kasten gegen Northeims Nils Hillemann blocken musste. Wenig später verpasste erneut Celik, den Pass quer zum freistehenden Philipp-Bruno Rockahr zu schieben.

Weitere zehn Minuten später brach dann aber großer Jubel aus: Burak Yigit gewann einen Zweikampf, passte auf Celik, der den Ball passieren ließ, weil er selbst im Abseits stand. Rockahr erlief auf links den Ball und machte sich auf in den Strafraum und zog ab. Sein Schuss wurde pariert, aber nicht festgehalten, den Abpraller verwerte dann Kevin Artmann mit voller Wucht zum 1:0. „Ich muss gestehen, dass ich eigentlich nicht bereit war, diese Meter zu gehen, weil ich gesehen habe, dass Philipp zum Abschluss kommen will. Es war dann wohl die Belohnung, dass ich mich doch anders entschieden habe“, schilderte Artmann grinsend.

Ein Aufbäumen und Anlaufen der Northeimer wurde anschließend erwartet, doch es blieb aus. Hingegen war es der TBU, der nachlegte. Nach Kopfballverlängerung von David Airich war Yannis Becker auf und davon und ließ sich das 2:0 nicht entgehen. Der Endstand hätte gar 3:0 lauten müssen, doch in einer Drei-gegen-eins-Situation kam der Pass von Sebastian Kurkiewicz nicht an (88.). Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch mehr. „Großes Kompliment an die Mannschaft, jeder ist für den anderen gerannt. Das ist das, was Abstiegskampf ausmacht. Dann macht es auch Spaß und irgendwann belohnt man sich damit“, resümierte Kevin Artmann. Dem konnte sein Coach, Fabrizio Muzzicato, nur zustimmen: „Stolz ist ein starkes Wort, aber alle haben eine überragende Leistung gebracht. Dass man so was als Mannschaft durchgestanden hat, stärkt natürlich. Auch in der Art und Weise, weil nicht ein Ball einfach irgendwie reingeflogen ist.“