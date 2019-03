Bendestorf. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, so skandieren es die Fußballprofis, wenn es um den Einzug ins Pokalfinale geht. „Rotenburg, Rotenburg, wir fahren nach Rotenburg“, können nun die U18-Fußballer des TV Oyten skandieren. Die Truppe von Coach Dennis Wiedekamp steht im Endspiel um den Bezirkspokal. Das Ticket gesichert hat sie sich durch einen 4:3 (1:1/1:1)-Erfolg im Elfmeterschießen gegen die JSG Jesteburg/Bendestorf.

Das Halbfinale hatte bestens für die Oytener begonnen, dominierten sie doch die Anfangsphase und gingen folgerichtig mit 1:0 durch Tom-Luca Hügen in Führung (7.). Doch bereits zwei Minuten später setzte es eine kalte Dusche: Jesteburg erzielte mit dem ersten Schuss aufs Tor das 1:1. Im weiteren Verlauf von Hälfte eins verpasste der TVO trotz zwei bester Chancen den zweiten Treffer. Gleiches unterlief auch Jesteburg in Halbzeit zwei. Einmal war das auf einen starken Reflex von Oytens Keeper Fabian Meyer zurückzuführen, das andere Mal rettete die Querlatte. Beide Teams hatten jeweils Probleme, gegen den starken Wind anzuspielen. Schlussendlich fiel die Entscheidung vom Punkt, bei der die Wiedekamp-Schützlinge die besseren Nerven bewiesen. Im Finale am 30. Mai in Rotenburg trifft der TVO auf die SV Drochtersen/Assel, die sich ebenfalls per Elfmeterschießen gegen die JSG Ripdorf/Uhlen Kickers/Ebstorf durchsetzte (8:7/2:2/1:1).