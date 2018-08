Vor einer Woche startete Clair mit Bernd Rubarth beim Deutschen Spring-Derby in Hamburg. Unter Anja Bucklitsch landete die Stute jetzt in Hülsen auf dem sechsten Rang. (Björn Hake)

In Hülsen saß jedoch nicht Rubarth im Sattel, sondern Anja Bucklitsch (RV Sottrum). Das Duo blieb in der Springprüfung der Klasse M*, einem der Höhepunkte des Turniers, zwar fehlerlos, doch für den Sieg reichte es nicht. Mit einer Zeit von 62,15 Sekunden wurde Bucklitsch Sechste. Platz eins ging an Joachim Winter (RFV Westercelle/Altencelle), der auf Shere Khan den Parcours in 54,88 Sekunden meisterte.

Über den vierten Platz durfte sich Cara Schindel (RC Hagen-Grinden) auf Elano freuen. Yvonne Meyer wurde mit Vancuver Fünfte, Bernhard Tebartz (beide RG Berkelsmoor) auf Qitura Siebter. Über einen Sieg durfte sich indes Nicole Deinzer (RV Aller-Weser) freuen. In der ersten Abteilung einer Dressurprüfung der Klasse M* kam sie mit Sotomayor auf eine Wertnote von 7,0 und nahm anschließend die goldene Schleife in Empfang. In einer Springprüfung der Klasse A* ging unter anderem auch Turnierleiterin Heike Weidlich an den Start. Die Reiterin des RV Hülsen/Aller und ihr Pferd Genius präsentierten sich als faire Gastgeber und überließen Stephan Kruse (RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf) den Sieg. Sowohl Weidlich als auch Kruse blieben ohne Fehler. Letzterer war aber knapp zwei Sekunden schneller unterwegs.

In einer weiteren Springprüfung der Klasse A** schrammte Amelie Baumgart (RV Aller-Weser) knapp an der goldenen Schleife vorbei. Sie kam auf Arrivée fehlerlos über die Hindernisse, musste aber Lisa Hauser (RuFV Uelzen) und Assvan den ersten Platz überlassen. Einen zweiten Rang sicherte sich auch Laura Baumgart (RV Aller-Weser) auf Fangio in einer Dressurprüfung der Klasse L*-Trense. Ihr folgten Susanne Muth und Assi Blume (beide ebenfalls RV Aller-Weser) auf den Plätzen drei und vier. Petra Jelinski vom RC Hagen-Grinden wurde in diesem Wettbewerb Sechste.