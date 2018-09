Tobias Naumann will auch am Sonntag eine gute Abwehrarbeit seines Teams sehen. (Björn Hake)

Achim. Drei Spiele hat die SG Achim/Baden nun in der neuen Oberliga-Saison absolviert. Und die Handballer aus der Weserstadt liegen im Soll. Zwar wurde die Partie beim Titelkandidaten VfL Fredenbeck erwartungsgemäß, wenn auch knapp verloren. Umso wichtiger ist es jedoch, dass die Achimer die beiden Heimspiele gegen den TuS Rotenburg und die HSG Hatten/Sandkrug gewonnen haben. Gegen den Aufsteiger aus Hatten musste nach einem 1:7-Rückstand aber ein echter Kraftakt her.

„Eigentlich darf man es sich gegen keinen Gegner dieser Liga erlauben, den Start so zu verschlafen“, sagt SG-Trainer Tobias Naumann. Vor allem beim kommenden Kontrahenten wäre ein solch schwacher Auftakt fatal und wohl kaum noch aufzuholen. Die Achimer reisen am Sonntagnachmittag (Anpfiff um 17 Uhr) zum TV Bissendorf-Holte.

„Wir haben dort zwar auch schon mal die Punkte mitgenommen“, sagt Naumann. „Aber in Bissendorf zu spielen, ist immer eine schwierige Aufgabe. Die Mannschaft bleibt im Kern meist zusammen und hat sich vollkommen zu Recht im oberen Drittel der Oberliga etabliert.“ Auch in dieser Saison hat der TV schon gute Ergebnisse abgeliefert: Zuletzt war Bissendorf sowohl in Hatten (30:28) als auch in Edewecht (26:25) erfolgreich. Beim Saisonauftaktspiel hatte das Team um Trainer Henning Sohl den VfL Fredenbeck am Rande einer Niederlage und verlor vor eigenem Publikum mit nur zwei Toren Unterschied– 22:24. Für Naumann gilt daher, dass seine Sieben die eigenen Qualitäten wieder abrufen muss. Bislang überzeugen die Achimer vor allem in der Deckung. „Bisher kassieren wir eine annehmbare Anzahl an Gegentoren“, lobt der Coach seine Defensive. „Auch in Bissendorf sollten wir aus einer guten Deckung mit Tempo nach vorne kommen.“