Tauscht das Blau des TSV Achim gegen das des TB Uphusen: Justin Gericke. (Hake)

Achim. Auf der Ortskarte liegen beide Vereine nicht weit voneinander entfernt, auf der Fußballkarte sieht das aber schon ganz anders aus, denn von der Kreis- bis in die Oberliga ist es ein weiter Weg beziehungsweise Sprung. Die Rede ist vom TSV Achim und vom TB Uphusen. Justin Gericke wagt nun diesen großen Sprung und will sich in der Saison 2018/2019 bei den Arenkampkickern beweisen. Das teilte der Sportliche Leiter des TBU, Florian Warmer, am Donnerstag mit.

Justin Gericke trainierte bereits einige Male bei den Oberliga-Fußballern mit und konnte dabei die Verantwortlichen von seinen Fähigkeiten überzeugen. "Justin hat in der Kreisliga beim TSV Achim sehr überzeugt. Er ist jung und talentiert. Er hat das Potenzial, sich alles zu erarbeiten, um in der Oberliga spielen zu können", betont Warmer. Es war nicht das erste Mal, dass der Innenverteidiger auf der TBU-Wunschliste auftauchte. "Wir hatten ihn bereits letztes Jahr auf dem Zettel. Damals hatte er sich noch für ein Jahr Kreisliga entschieden. Nun freuen wir uns, dass er den Schritt wagt und dass wir mal wieder ein Talent aus der Region bei uns haben", erzählt der Sportliche Leiter.