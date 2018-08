Schnelle Einigung: Jens Dove (l.) und Matthias Mosel (TVO-Vorstand). (Jürgen Prütt)

Oyten. Der Name Jens Dove ist in der Handball-Szene des Kreises Verden ein eher unbekannter. Das dürfte sich demnächst ändern. Am Donnerstag wurde der 36-Jährige beim TV Oyten als Trainer der zweiten Frauen-Mannschaft vorgestellt. Zuletzt hatte es für Dove in der Saison 2017/2018 ein Intermezzo bei den Drittliga-Frauen des VfL Stade gegeben, davor war der gebürtige Nordhorner zehn Jahre in der Schweiz beim LC Brühl tätig. Beim TV Oyten II folgt Jens Dove auf Jana Kokot, die in der kommenden Serie nur noch als Spielerin im Drittliga-Team unterwegs sein wird.

In Oyten hatte Michael Hidde den Vorstand der Handballabteilung um Matthias Mosel bei der Trainersuche unterstützt. Da neben Jana Kokot auch Sebastian Kohls bei der ersten Mannschaft und das Trainerduo Eva Schmidt/Isabel Schacht bei der Drittvertretung frühzeitig ihren Rückzug bekannt gegeben hatten, galt es, gleich drei offene Stellen zu besetzen. Ein Insider mit vielen Kontakten musste her. Als dieser gilt zweifelsfrei Michael Hidde. Als früherer Sportlicher Leiter des TVO ist der Bassener in der Szene noch immer bestens vernetzt. Mit den Verpflichtungen von Jörg Leyens für das Drittligateam sowie Peter Bartniczak für die in der Landesliga spielende dritte Mannschaft waren die ersten beiden Baustellen recht schnell abgehakt. Das Oberliga-Team sollte sich für Michael Hidde allerdings als Mammut-Aufgabe erweisen. Die Liste der Kandidaten sei von Woche zu Woche kleiner geworden, erklärt Michael Hidde. Es habe zwar die eine oder andere Bewerbung gegeben, "aber das hat nicht gepasst."

Ganz oben auf der Liste von Hidde stand von Beginn an auch der Name Jens Dove. Dieser hatte sich nach seinem Ausstieg beim VfL Stade aber eine Pause verordnet. "Ich wollte zunächst Abstand gewinnen und zur Ruhe kommen", erklärt der in Fredenbeck wohnende Trainer gegenüber unserer Zeitung. Zwischenzeitlich hat es nun aber doch wieder gejuckt und beim zweiten Anlauf ging alles recht schnell. Jens Dove: "Wir haben gleich gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge funken." Nach einem persönlichen Treffen am Montag mit Matthias Mosel aus dem Vorstand der "Vampires" wurde Dove am Donnerstag der Mannschaft vorgestellt. Der TV Oyten sei ein Verein mit guten Strukturen und einem starken Unterbau, sagt der neue Coach. In Brühl habe er unter ähnlichen Voraussetzungen zehn Jahre lang erfolgreich gearbeitet. Nun wolle er sich möglichst schnell ein Bild von seiner neuen Mannschaft machen.

Durchgemischter Kader

Beim Siebten der vergangenen Saison steht ein Quartett nicht mehr zur Verfügung: Nele Siemers und Julia Otten treten berufsbedingt kürzer, Jessica Radziej spielt zukünftig bei der SG Findorff und Carolin Pleß hat ihre erfolgreiche Laufbahn beendet. Dafür steht die nächste Generation in den Startlöchern: Mit Anika Hübner, Michelle Engelhardt, Janina Heine und Julia Buschmann rücken vier Youngster aus der A-Jugend nach. Zudem werden in der kommenden Saison mit Jacqueline Nowak und Katharina Steinsträter zwei weitere Spielerinnen mit reichlich Routine für die Reserve auflaufen. Nowack wechselt von der ersten Mannschaft in die Zweitvertretung, Steinsträter steigt nach einer Schwangerschaftspause wieder ein. Der einzige externe Zugang hört beim TV Oyten II auf den Namen Anika Dietz. Die Kreis- und Außenspielerin kommt vom SV Grambke-Oslebshausen in den Landkreis Verden.