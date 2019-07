Björn Schnabel schließt sich SV Ciwan Walsrode an. (Björn Hake)

Mit Bastian Rosilius hatte sich der SV Vorwärts Hülsen vor wenigen Tagen einen neuen Keeper in den Kader geholt (wir berichteten). Auf einen anderen Torwart muss der Fußball-Bezirksligist in Zukunft aber verzichten: Björn Schnabel verlässt den SVV in Richtung SV Ciwan Walsrode. Den Wechsel gab jetzt der Klub aus dem Heidekreis auf seiner Facebookseite bekannt. Schnabel wird auch in der neuen Saison in der Bezirksliga Lüneburg spielen. Jedoch nicht mehr in der Staffel 2, sondern in Staffel 3.

Die Walsroder erklärten zudem, dass Schnabel dem Anforderungsprofil des Vereins entspreche: „Er ist jung, verfügt aber schon über Erfahrung in der Bezirksliga, ist ehrgeizig und entwicklungsfähig“, wird SVC-Co-Trainer Mustafa Yetiz auf der Facebookseite zitiert. Der Neuzugang soll den Konkurrenzkampf im Tor beleben.