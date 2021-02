Andreas Stodte besitzt gleich mehrere Gitarren. Zwischen seinem Lieblingsinstrument passt aber auch noch ein Tennisschläger. (Björn Hake)

Andreas Stodte schmunzelt. Dieses eine Match verfolgt den Achimer immer noch. Im Mai 1995 – und damit vor fast 26 Jahren – traf das Tennistalent auf eine der ganz Großen der damaligen Zeit. Mit Anke Huber stellte sich eine der besten Tennisspielerinnen der Bundesrepublik in Achim vor. Die damalige Nummer zwei des deutschen Tennis, die zumeist im Schatten von Steffi Graf stand, war extra für einen Schaukampf auf die Anlage des Vereins Grün-Weiß Achim gekommen. In unserer Rubrik „Lokalsport vor 25 Jahren“ erinnerten wir im vergangenen Jahr an dieses außergewöhnliche Match. „Es war lustig, das wieder in der Zeitung zu lesen“, sagt Stodte, der ab und zu noch auf das Kräftemessen angesprochen wird.

Dass sich noch heute die Menschen an den Schaukampf zurückerinnern, den der Achimer und damalige Präsident des Niedersächsischen Tennisverbandes Joachim Stadtlander initiierte, hängt auch mit der Leistung von Andreas Stodte an jenem Tag zusammen. Die Nummer eins der Stadt Achim bot der deutschen Nummer zwei ordentlich Paroli. Das zeichnete sich im ersten Satz allerdings noch nicht ab. Vor rund 500 Zuschauern musste Stodte Satz Nummer eins an Huber abgeben (3:6). „Bei so vielen Leuten war ich schon nervös“, gibt der 50-Jährige zu.

Sauerstoffzelt und Lob von Huber

Im zweiten Satz kämpfte sich Stodte allerdings mehr und mehr in das Match rein und glich durch einen klaren 6:1-Erfolg aus. Satz Nummer drei ging ebenfalls an den Achimer. Nach gut anderthalb Stunden verwandelte Stodte den Matchball zum 7:5 und damit zum Sieg. „Es war eine nette Sache. Dass ich gewonnen habe, rundet das Ganze natürlich ab“, sagt Stodte, der vom Auftreten Hubers neben dem Platz angetan war: „Sie war total umgänglich.“

Körperlich hatte das Match bei Stodte durchaus Spuren hinterlassen. „Ich hing im Sauerstoffzelt, während Anke Huber zwei Stunden weiter trainiert hat“, erzählt er lachend. Die deutsche Nummer zwei hatte dennoch reichlich Lob parat. „Andreas hat hervorragend gespielt. Für mich war es das erste Mal, dass ich gegen einen Mann gespielt habe und daher ungewohnt. Leider sind mir im zweiten und dritten Satz zu viele Fehler unterlaufen. Es hat aber viel Spaß gemacht“, sagte Huber nach dem Match.

Anke Huber und Andreas Stodte lieferten sich im Mai 1995 einen packenden Schaukampf. Die damalige deutsche Nummer zwei kam dafür extra nach Achim. (Florian Cordes)

Andreas Stodte hat schon früh mit dem Tennisspielen angefangen. Im Jahr 1976 zog er mit seiner Familie in die Weserstadt. Zur damaligen Zeit wurde auch die TG Uesen gegründet, in der Stodte seine ersten Bälle schlug. Schnell zog es den Achimer aber zu Grün-Weiß Achim. In dem 500 mitgliederstarken Verein, der 2007 Insolvenz anmelden musste, wollte er noch leistungsorientierter Tennis spielen. Stodte reifte zu einem Spitzenspieler, der es bis in die 2. Bundesliga schaffte. Mit dem Bremerhavener TV schrammte er in der Bundesliga-Aufstiegsrelegation nur knapp am deutschen Tennis-Oberhaus vorbei. „Das war schon ganz ansprechend damals“, erzählt Stodte. Neben dem Tennis entdeckte der Achimer früh eine weitere Leidenschaft: die Musik. Im Alter von zwölf Jahren begann Stodte mit dem Gitarre spielen. „Das ist dann immer mehr geworden“, erzählt er.

Der Achimer studierte später Musik und Sport auf Lehramt und entschied sich dafür, die Musik zu seinem Beruf zu machen. Stodte machte sich als Gitarrist schnell einen Namen und arbeitete mit mehreren Bands zusammen. Auftritte am Wochenende prägten nun das Leben von Andreas Stodte. Das ging zulasten des Tennis. „Es wurde mir zu viel. Ich habe dann wegen der Musik, aber auch der Familie und meinem Alter mit dem Tennis aufgehört“, erklärt Stodte seine damaligen Beweggründe.

Zehn Jahre nahm der 50-Jährige keinen Tennisschläger in die Hand. Doch die Liebe zum Tennis erlosch nicht komplett. Vor fünf Jahren kehrte Stodte beim TV Bierden auf den Court zurück. Dort traf er mit Markus Meyer und Lars Aßmann auf seine ehemaligen Teamkollegen. Mit dem ehemaligen Spitzenspieler Stodte schaffte Bierden den Aufstieg von der Bezirk- in die Verbandsliga. Der Achimer ist froh, dass er sich zu der Rückkehr entschlossen hat. „Es macht mir Spaß in Bierden. Das ist ein familiärer Verein“, hat Stodte die richtige Entscheidung getroffen.

Duelle gegen Kiefer und Larsson

Neben Anke Huber hat Andreas Stodte auch schon gegen andere ehemalige Granden des Tennis gespielt. Seit er wieder Tennis spielt, hilft er in der Winterrunde beim Winterhude-Eppendorfer TV in der Regionalliga aus. Bei den Herren 40 kam es schon zu Duellen gegen Nicolas Kiefer, Magnus Larsson oder Thomas Enqvist, die mittlerweile allesamt für den SSC Berlin auflaufen. Es ist eine Liste, die sich sehen lassen kann.

Seit 25 Jahren gibt Stodte auch privaten Gitarrenunterricht. Von Flamenco, Klassik, Latin-Jazz über Rock, Pop, Blues bis hin zu Heavy Metal – der 50-Jährige ist in fast allen Musikrichtungen zu Hause. „Ich bin sehr vielseitig, was die Gitarre angeht“, sagt Stodte. Aktuell habe er coronabedingt ein paar Lücken im Stundenplan. Vor der Pandemie war sein Unterricht mehr als gefragt. Der Achimer hofft daher, dass sich die Situation bald ändert.

Die Corona-Pandemie sorgte auch dafür, dass der TV Bierden seine Meldung für die Sommerrunde vergangenen Jahres zurückzog. Da nicht absehbar ist, ob im Sommer dieses Jahres wieder gespielt werden kann, heißt es für Andreas Stodte abwarten. Ablenken kann sich der 50-Jährige aber mit der Musik. Und wenn sich alles wieder normalisiert hat, wird Stodte auch wieder den Schläger in die Hand nehmen. Denn noch mal zehn Jahre möchte er nicht pausieren. „Ich will Tennis nicht mehr missen“, sagt er.